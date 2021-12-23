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Мариуполь повторил антирекорд по количеству домашних поражений в УПЛ

Премьер-лига
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Азовцы могут стать главными антирекордсменами

Мариуполь повторил антирекорд по количеству домашних поражений в УПЛ

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

В заключительном туре осенней части чемпионата Украины "Мариуполь", уступив на своем поле "Днепру-1" (0:3), увеличил свою домашнюю проигрышную серию до 8 матчей.

Таким образом, азовцы после более чем 20-летнего перерыва повторили антирекорд по количеству домашних поражений в УПЛ подряд, который принадлежит "Николаеву" и тернопольской "Ниве".

Следующий домашний матч "Мариуполь" проведет в 21-м туре. Их соперником станет "Ингулец".

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
УПЛ

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