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Мариуполь повторил антирекорд по количеству домашних поражений в УПЛ
Азовцы могут стать главными антирекордсменами
Фото: ФК Мариуполь
В заключительном туре осенней части чемпионата Украины "Мариуполь", уступив на своем поле "Днепру-1" (0:3), увеличил свою домашнюю проигрышную серию до 8 матчей.
Таким образом, азовцы после более чем 20-летнего перерыва повторили антирекорд по количеству домашних поражений в УПЛ подряд, который принадлежит "Николаеву" и тернопольской "Ниве".
Следующий домашний матч "Мариуполь" проведет в 21-м туре. Их соперником станет "Ингулец".
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Источник:УПЛ
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