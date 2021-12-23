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Шаран: Хочется работать в команде, где люди хотят ставить задачи и выполнять их

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы до сих пор не назначили нового наставника

Шаран: Хочется работать в команде, где люди хотят ставить задачи и выполнять их

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран, который является главным кандидатом на пост главного тренера "Миная" после отставки Игоря Леонова, рассказал о своих переговорах с руководством закарпатского клуба.

– Мы встретились с руководством, переговорили. Приятная компания, президент, вице-президент, директор клуба, спортивный директор. Мы пообщались часа три и на этом все закончилось. Мы пожали друг другу руки, и я поехал обратно отдыхать в Сходнице. Я находился в Сходнице, за мной приехали и я уехал в Ужгород.

Амбиции есть, они остались. Цель – оставить команду в Премьер-лиге, это амбиции для любого тренера. Но я сказал, что и как я вижу в команде, как мне бы хотелось работать. Я много лет работал в "Александрии", где есть определенные условия для того, чтобы команда и игроки прогрессировали. Не все зависит от тренера. Нужно усилить команду, мы разговаривали на эту тему.

Усиления нужны на много позиций?

– Конечно. А как по-другому, если команда находится на 15 месте? Хочется работать в команде, где я вижу, что люди хотят ставить задачи и выполнять их. И для этого необходимы условия, в первую очередь, для футболистов. Не финансовые условия для меня, потому что для меня это не главное. Где бы я ни работал, я ставил в первую очередь не себя, а игроков. Это могут подтвердить футболисты "Александрии" разных поколений, с которыми я работал. Этого же я хочу и в "Минае". Нужно, чтобы футболисты зарабатывали и выполняли поставленные перед ними задачи. Для этого необходимы тренировочные поля, питание, проживание и решение других вопросов.

Я пока ничего не видел, никуда не ездил. Я только встречался с президентом и его помощниками, работающими в клубе, – сказал Шаран.

Отметим, что первую половину сезона "Минай" завершил на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

Читайте такжеИсточник: Шаран - приоритет для Миная. Также среди кандидатов есть Мороз, Лужный и Климовский
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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkiv)
23.12.2021 в 11:27
Эх, не стоит туда соваться Шарану...
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