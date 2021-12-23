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Будковский: Мне хотелось продолжить карьеру в Десне
Но разговоров о продлении контракта не было
Опытный нападающий Филипп Будковский рассказал о том, почему не остался в черниговской "Десне".
"Контракт действовал до 31 декабря этого года. Но то, что объявили об этом, я тоже узнал из сообщений в Интернете.
Предлагали ли остаться в "Десне"? Нет, таких разговоров не было, не общались насчёт продления. В "Десне" я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у "Десны" тоже великолепные.
Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше", - сказал Будковский.
Напомним, что 29-летний Будковский выступал за "Десну" с января 2020 года. Нападающий провел за черниговскую команду 52 матча, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
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