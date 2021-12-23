Будковский: Мне хотелось продолжить карьеру в Десне

Опытный нападающий Филипп Будковский рассказал о том, почему не остался в черниговской "Десне".

"Контракт действовал до 31 декабря этого года. Но то, что объявили об этом, я тоже узнал из сообщений в Интернете.

Предлагали ли остаться в "Десне"? Нет, таких разговоров не было, не общались насчёт продления. В "Десне" я провел немало времени. Отыграл два года. Знал всех ребят, коллектив подобрался у нас отличный. Болельщики у "Десны" тоже великолепные.

Конечно, мне хотелось продолжить карьеру тут, на одном месте. Потому что было комфортно. Но так складывается футбольная жизнь, что надо двигаться дальше", - сказал Будковский.