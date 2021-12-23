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"Все зависит от него". Тренер Металлиста оценил возможное возвращение Тайсона
Бразилец может вернуться в Украину
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер отреагировал на слухи о возможном приходе в команду бразильца Тайсона. Ранее СМИ распространили информацию о возвращении экс-полузащитника "Шахтера" следующим летом.
- Вы планируете зимой трансферы?
- Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем.
- Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в "Металлист"?
- Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет, — сказал Кучер.
Напомним, Тайсон защищал цвета "Шахтера" на протяжении восьми лет, после чего в апреле этого года вернулся в бразильский "Интернасьонал". В составе "горняков" он сыграл 299 матчей, в которых забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.
До этого Тайсон с 2010 по 2013 год выступал за "Металлист", отыграв 83 поединка во всех турнирах.
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