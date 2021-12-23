  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Все зависит от него". Тренер Металлиста оценил возможное возвращение Тайсона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Все зависит от него". Тренер Металлиста оценил возможное возвращение Тайсона

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец может вернуться в Украину

"Все зависит от него". Тренер Металлиста оценил возможное возвращение Тайсона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер отреагировал на слухи о возможном приходе в команду бразильца Тайсона. Ранее СМИ распространили информацию о возвращении экс-полузащитника "Шахтера" следующим летом.

- Вы планируете зимой трансферы?

- Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем.

- Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в "Металлист"?

- Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет, — сказал Кучер.

Напомним, Тайсон защищал цвета "Шахтера" на протяжении восьми лет, после чего в апреле этого года вернулся в бразильский "Интернасьонал". В составе "горняков" он сыграл 299 матчей, в которых забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.

До этого Тайсон с 2010 по 2013 год выступал за "Металлист", отыграв 83 поединка во всех турнирах.

Читайте такжеИсточник: Металлист предложил Кочергину "шикарные условия", но он хочет играть в Европе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Александр Кучер Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...