"Все зависит от него". Тренер Металлиста оценил возможное возвращение Тайсона

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер отреагировал на слухи о возможном приходе в команду бразильца Тайсона. Ранее СМИ распространили информацию о возвращении экс-полузащитника "Шахтера" следующим летом.

- Вы планируете зимой трансферы?

- Конечно, но разглашать мы пока ничего не будем.

- Как прокомментируете слухи возвращения Тайсона в "Металлист"?

- Здесь больше все зависит от самого Тайсона. Все может быть. Конкретики пока нет, — сказал Кучер.

Напомним, Тайсон защищал цвета "Шахтера" на протяжении восьми лет, после чего в апреле этого года вернулся в бразильский "Интернасьонал". В составе "горняков" он сыграл 299 матчей, в которых забил 55 голов и выполнил 78 результативных передач.

До этого Тайсон с 2010 по 2013 год выступал за "Металлист", отыграв 83 поединка во всех турнирах.