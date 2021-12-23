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Как Мирча Луческу играл против Динамо? | ТОП-матчи румына против нынешней команды
Огненных игр хватало!
Мирча Луческу только второй год возглавляет киевское "Динамо". Гораздо больше румын отдал главному врагу "бело-синих" – "Шахтеру". Ультрас действующего чемпиона Украины до сих пор не могут простить этого Мирче. Мы же вместе с вами вспомним главные матчи Луческу в качестве наставника горняков против его нынешнего клуба. Игры были огненными!
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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
23.12.2021 в 15:35
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