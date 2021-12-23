Как Мирча Луческу играл против Динамо? | ТОП-матчи румына против нынешней команды

Мирча Луческу только второй год возглавляет киевское "Динамо". Гораздо больше румын отдал главному врагу "бело-синих" – "Шахтеру". Ультрас действующего чемпиона Украины до сих пор не могут простить этого Мирче. Мы же вместе с вами вспомним главные матчи Луческу в качестве наставника горняков против его нынешнего клуба. Игры были огненными!