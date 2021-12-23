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Как Мирча Луческу играл против Динамо? | ТОП-матчи румына против нынешней команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Огненных игр хватало!

Как Мирча Луческу играл против Динамо? | ТОП-матчи румына против нынешней команды

UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу только второй год возглавляет киевское "Динамо". Гораздо больше румын отдал главному врагу "бело-синих" – "Шахтеру". Ультрас действующего чемпиона Украины до сих пор не могут простить этого Мирче. Мы же вместе с вами вспомним главные матчи Луческу в качестве наставника горняков против его нынешнего клуба. Игры были огненными!

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Болельщик39 (Харьков)
23.12.2021 в 15:35
Я подумал то же, что и вы. Что будут кадры, как молодой Луческу играет на поле против "Динамо".
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