Динамо назвало претендентов на звание лучшего игрока 2021 года

"Динамо" объявило о старте голосования за лучшего игрока киевского "Динамо" в 2021 году.

В уходящем календарном году киевляне завоевали два внутренних трофея, став чемпионом Украины и обладателем национального Кубка, а также выступало в 1/8 финала Лиги Европы и групповом турнире Лиги чемпионов.

В течение этого календарного года основная команда "бело-синие" сыграли во всех турнирах 46 официальных матчей: 31 – в УПЛ, 6 – в Лиге чемпионов, 4 – в Лиге Европы, 4 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

В число номинантов на звание игрок года включены 10 футболистов: Георгий Бущан, Томаш Кендзьора, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Денис Гармаш и Карлос де Пена.

Проголосовать можно на официальном Telegram-канале киевского "Динамо".