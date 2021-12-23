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Дикий: Все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав

Премьер-лига
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(1 голосов)

УПЛ снова задумалась о вопросу единого телепула

Дикий: Все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав

ffu.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о преимуществах создания единого телепула.

"Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ. Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионный права были объеденины в один пул, они начинали дорожать с каждым годом.

Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это. Политические вопросы отходят на второй план, и без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав", — сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий телепул
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Evgenariys (Чернигов)
23.12.2021 в 17:01
я вот не могу понять, вроде ж логично, наша колхох лига никому не нужна от слова совсем, кто ее будет крутить за бугром, поэтому единственный вариант заработать больше, поторговаться на внутреннем рынке и продать подороже свои матчи. А дикий несет дичь, что именно один пул даст больше денек, как это работает? У него ж вода, не понятна схема, по которой условный Колос получит больше, если его будут крутить коцельские футболы-1-2-3
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simargl (Чернигов)
23.12.2021 в 16:46
А большинство болельщиков хотят иметь возможность смотреть трансляции везде. В любом селе. Я уж не говорю про то что платить готовы 30% не больше
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