Дикий: Все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о преимуществах создания единого телепула.

"Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ. Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионный права были объеденины в один пул, они начинали дорожать с каждым годом.

Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это. Политические вопросы отходят на второй план, и без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав", — сказал Дикий.