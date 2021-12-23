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Дикий: Все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав
УПЛ снова задумалась о вопросу единого телепула
ffu.ua
Исполнительный директор
"Если посмотреть на все европейские лиги и то, каким образом там формируется бюджет, то большая часть дохода идет именно с телевизионных прав. Наша главная цель предусматривает, чтобы клубы формировали свой бюджет именно с телеправ. Так же, если посмотреть на опыт европейских лиг, то только с момента, когда все телевизионный права были объеденины в один пул, они начинали дорожать с каждым годом.
Те встречи, которые были проведены с представителями футбольных клубов показали, что они понимают это. Политические вопросы отходят на второй план, и без сомнения, все клубы хотят, чтобы был единый телепул и увеличивались доходы от реализации прав", — сказал Дикий.
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