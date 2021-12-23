Десна попробует удержать четверых лидеров команды

Черниговская " Десна " определяется с планами подготовки на весеннюю часть чемпионата - после отпуска команда проведет зимние сборы в Турции.

Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули "Десну" полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.

Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с "Десной" о том, что если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде, сообщил источник, знакомый с ситуацией в черниговском клубе.

Также нельзя исключать, что продолжат карьеру в "Десне" защитник Сергей Болбат и хавбек Леван Арвеладзе.

Что касается полузащитник Владислава Калитвинцева, то у него с "Десной" действующий контракт, поэтому клуб делает все возможное, чтобы сохранить футболиста в команде, хотя есть клубы, которые хотят, чтобы Владислав получил в "Десне" статус свободного агента и ушел бесплатно.