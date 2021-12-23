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Десна попробует удержать четверых лидеров команды

Премьер-лига
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Пока не ясно, останутся ли в команде Юрченко, Арвеладзе, Калитвинцев и Болбат

Десна попробует удержать четверых лидеров команды

Фото: ФК Десна

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Черниговская "Десна" определяется с планами подготовки на весеннюю часть чемпионата - после отпуска команда проведет зимние сборы в Турции.

Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули "Десну" полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.

Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с "Десной" о том, что если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде, сообщил источник, знакомый с ситуацией в черниговском клубе.

Также нельзя исключать, что продолжат карьеру в "Десне" защитник Сергей Болбат и хавбек Леван Арвеладзе.

Что касается полузащитник Владислава Калитвинцева, то у него с "Десной" действующий контракт, поэтому клуб делает все возможное, чтобы сохранить футболиста в команде, хотя есть клубы, которые хотят, чтобы Владислав получил в "Десне" статус свободного агента и ушел бесплатно.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) Сергей Болбат Владлен Юрченко Леван Арвеладзе
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