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Десна попробует удержать четверых лидеров команды
Пока не ясно, останутся ли в команде Юрченко, Арвеладзе, Калитвинцев и Болбат
Фото: ФК Десна
Черниговская "
Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули "Десну" полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.
Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с "Десной" о том, что если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде, сообщил источник, знакомый с ситуацией в черниговском клубе.
Также нельзя исключать, что продолжат карьеру в "Десне" защитник Сергей Болбат и хавбек Леван Арвеладзе.
Что касается полузащитник Владислава Калитвинцева, то у него с "Десной" действующий контракт, поэтому клуб делает все возможное, чтобы сохранить футболиста в команде, хотя есть клубы, которые хотят, чтобы Владислав получил в "Десне" статус свободного агента и ушел бесплатно.
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