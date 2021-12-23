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Жерсон не нужен Луческу. В Труа на него тоже не рассчитывают

Премьер-лига
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Дальнейшая судьба игрока пока что неясна

Жерсон не нужен Луческу. В Труа на него тоже не рассчитывают

Фото - ФК Труа / estac.fr

Новина українською

Люксембургский легионер "Динамо" Жерсон Родригес, по данным французских СМИ, может досрочно покинуть французский "Труа" и вернуться в расположение столичного клуба.

В последних пяти матчах легионер, арендованный у "Динамо" французским клубом до конца нынешнего сезона, не попадал даже число запасных "Труа" на матчи французского чемпионата.

Если все же французский клуб решит уже этой зимой досрочно прервать арендный договор с футболистом, возвращение Жерсона в "Динамо" фактически исключено.

По имеющимся данным, Мирча Луческу против сотрудничества с люксембургским легионером, поэтому столичному клубу придется подыскать новый вариант трудоустройства футболиста, который имеет проблемы с дисциплиной.

Добавим, что Жерсон Родригес провел 12 матчей за "Труа" в текущем сезоне, забив один гол. Права на игрока до 2024 года принадлежат киевскому "Динамо".

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В статье: Труа Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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