Тренер Динамо U-19 Костюк: Если будут достойные предложения, проекты - будем рассматривать

Старший тренер " Динамо " U19 Игорь Костюк ответил на вопрос о возможности самостоятельной работы вне киевского клуба.

"Все индивидуально. Есть спрос, есть предложения. Можно рассматривать и обдумать. Понятно, что в "Динамо" созданы условия, я сейчас полезен здесь.

Но если будут предложения, проекты, которые действительно достойные, где ставятся задачи – будем рассматривать", – сказал Костюк.