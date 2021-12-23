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Тренер Динамо U-19 Костюк: Если будут достойные предложения, проекты - будем рассматривать

Премьер-лига
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Молодёжь Динамо продолжает давать результат в Европе

Тренер Динамо U-19 Костюк: Если будут достойные предложения, проекты - будем рассматривать

fcdynamo.com

Новина українською

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк ответил на вопрос о возможности самостоятельной работы вне киевского клуба.

"Все индивидуально. Есть спрос, есть предложения. Можно рассматривать и обдумать. Понятно, что в "Динамо" созданы условия, я сейчас полезен здесь.

Но если будут предложения, проекты, которые действительно достойные, где ставятся задачи – будем рассматривать", – сказал Костюк.

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В статье: Игорь Костюк Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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