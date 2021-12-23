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Тренер Динамо U-19 Костюк: Если будут достойные предложения, проекты - будем рассматривать
Молодёжь Динамо продолжает давать результат в Европе
fcdynamo.com
Старший тренер "
"Все индивидуально. Есть спрос, есть предложения. Можно рассматривать и обдумать. Понятно, что в "Динамо" созданы условия, я сейчас полезен здесь.
Но если будут предложения, проекты, которые действительно достойные, где ставятся задачи – будем рассматривать", – сказал Костюк.
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Источник:Football Hub
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