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Луческу - о своей мотивации: Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наставник киевлян в свои годы бодр и полон сил

Луческу - о своей мотивации: Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится

Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

76-летний главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о своей мотивации продолжать работать на тренерском мостике.

"Что меня мотивирует? Страсть. Страсть к футболу. Я пытался сидеть дома, и это было тяжело.

Все, что я получаю, каждый момент, все значит очень много для меня. Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Делаю что-то для того, чтобы поделится своим опытом", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.12.2021 в 20:12
Это всех венить?
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.12.2021 в 20:04
Разводить наших уголовников на бабло?
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