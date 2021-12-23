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Луческу - о своей мотивации: Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится
Наставник киевлян в свои годы бодр и полон сил
Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
76-летний главный тренер "
"Что меня мотивирует? Страсть. Страсть к футболу. Я пытался сидеть дома, и это было тяжело.
Все, что я получаю, каждый момент, все значит очень много для меня. Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Делаю что-то для того, чтобы поделится своим опытом", – сказал Луческу.
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Источник:Gazeta Sporturilor
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.12.2021 в 20:12
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.12.2021 в 20:04
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