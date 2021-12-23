Луческу - о своей мотивации: Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится

76-летний главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о своей мотивации продолжать работать на тренерском мостике.

"Что меня мотивирует? Страсть. Страсть к футболу. Я пытался сидеть дома, и это было тяжело.

Все, что я получаю, каждый момент, все значит очень много для меня. Я занимаюсь тем, что мне действительно нравится. Делаю что-то для того, чтобы поделится своим опытом", – сказал Луческу.