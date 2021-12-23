Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я решил больше никогда не возвращаться в сборную Румынии
Тренер рассказал о своем отношении с национальной командой и федерацией Румынии
фото - Марія Шейк
Главный тренер "
"Давайте не будем об этом говорить, потому что это невозможно. У меня контракт с клубом.
Год за годом я отказывался! Я ушел из сборной, после победы 4:0 над Австрией (1986 год), но все равно команду сильно критиковали (за невыход на ЧМ). С этого момента я решил больше никогда не возвращаться в сборную.
Было время, когда мы общались на эту тему, но были люди, которые не хотели меня видеть в национальной команде, и тогда я сдался навсегда.
То же произошло и с моим сыном Разваном. Люди просто не могут нормально принимать чужой успех, - сказал Луческу.
Популярное сейчас
- "Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом
- Полиция открыла уголовное производство по поводу угроз Селезнева, но дело передали в Ужгород
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Кучук - о Де Дзерби: Пусть когда-нибудь этот известный тренер попробует заложить фундамент с нуля
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО