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Луческу: Я решил больше никогда не возвращаться в сборную Румынии

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о своем отношении с национальной командой и федерацией Румынии

Луческу: Я решил больше никогда не возвращаться в сборную Румынии

фото - Марія Шейк

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что он не собирается возвращаться в сборную Румынии, которая сейчас находится в поисках нового коуча.

"Давайте не будем об этом говорить, потому что это невозможно. У меня контракт с клубом.

Год за годом я отказывался! Я ушел из сборной, после победы 4:0 над Австрией (1986 год), но все равно команду сильно критиковали (за невыход на ЧМ). С этого момента я решил больше никогда не возвращаться в сборную.

Было время, когда мы общались на эту тему, но были люди, которые не хотели меня видеть в национальной команде, и тогда я сдался навсегда.

То же произошло и с моим сыном Разваном. Люди просто не могут нормально принимать чужой успех, - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Румыния Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.12.2021 в 20:49
Ну чего? Через лет так 5 может захочется?!
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