Луческу: Я решил больше никогда не возвращаться в сборную Румынии

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу заявил, что он не собирается возвращаться в сборную Румынии, которая сейчас находится в поисках нового коуча.

"Давайте не будем об этом говорить, потому что это невозможно. У меня контракт с клубом.

Год за годом я отказывался! Я ушел из сборной, после победы 4:0 над Австрией (1986 год), но все равно команду сильно критиковали (за невыход на ЧМ). С этого момента я решил больше никогда не возвращаться в сборную.

Было время, когда мы общались на эту тему, но были люди, которые не хотели меня видеть в национальной команде, и тогда я сдался навсегда.

То же произошло и с моим сыном Разваном. Люди просто не могут нормально принимать чужой успех, - сказал Луческу.