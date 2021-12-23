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Дикий: 11 потенциальных бродкастеров могут рассматривать вопрос трансляций УПЛ

Премьер-лига
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По словам директора УПЛ, интерес к Лиге нешуточный

Дикий: 11 потенциальных бродкастеров могут рассматривать вопрос трансляций УПЛ

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о потенциальных трансляторах единого телевизионного пула чемпионата Украины.

"Речь не идет о едином трансляторе. Да, может быть три-четыре транслятора, главное – чтобы они придерживались единых стандартов трансляции, использовали одну графику и технику, чтобы выполнялись все требования, которые указаны в документации.

Был совет УЕФА уже проводить встречи с потенциальными покупателями. На территории Украины мы уже провели практически со всеми. На этой неделе у нас планируется две встречи. Также были проведены с международными – DAZN, Setanta. На следующей неделе будет встреча с Eleven Sports.

В принципе очень радует, что есть достаточно большой интерес к УПЛ. По нашим подсчетам, приблизительно 11 потенциальных бродкастеров, которые могут рассматривать этот вопрос. На территории Украины их 5, еще 6 – международные", – сказал Дикий.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий телепул
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Источник:
ТК Футбол

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