Дикий: 11 потенциальных бродкастеров могут рассматривать вопрос трансляций УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о потенциальных трансляторах единого телевизионного пула чемпионата Украины.

"Речь не идет о едином трансляторе. Да, может быть три-четыре транслятора, главное – чтобы они придерживались единых стандартов трансляции, использовали одну графику и технику, чтобы выполнялись все требования, которые указаны в документации.

Был совет УЕФА уже проводить встречи с потенциальными покупателями. На территории Украины мы уже провели практически со всеми. На этой неделе у нас планируется две встречи. Также были проведены с международными – DAZN, Setanta. На следующей неделе будет встреча с Eleven Sports.

В принципе очень радует, что есть достаточно большой интерес к УПЛ. По нашим подсчетам, приблизительно 11 потенциальных бродкастеров, которые могут рассматривать этот вопрос. На территории Украины их 5, еще 6 – международные", – сказал Дикий.