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Морозюк – возвращение в УПЛ / приглашение Коломойского / Гармаш / Луческу и Динамо / сборная Петракова

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Морозюк – возвращение в УПЛ / приглашение Коломойского / Гармаш / Луческу и Динамо / сборная Петракова

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Топовый гость рубрики "Вдесятку" – Николай Морозюк. Готов ли вернуться играть в Украину, кто главный модник "Динамо", за что уважает Гармаша, как ему футбол в Турции, как ему тренерство Луческу в "Динамо" и Петракова в сборной Украины? Крутое интервью с Морозюком!

Таймкоды:
00:00 – начало;
00:10 – почему Морозюк полгода без клуба?
03:50 – разница между чемпионатом Украины и чемпионатом Турции;
07:06 – Морозюк считал, что "Динамо" застряло в 90-х. Изменилась ли его позиция?
12:03 - Резервисты "Динамо" обыграли "Шахтер" в Суперкубке. Как тот матч изменил жизнь Морозюка?
13:00 - Коломойский пригласил Морозюка в "Днепр". Что пошло не так ли?
13:52 - Какой матч изменил жизнь Морозюка в "Динамо"?
16:23 – почему Морозюк ценит Гармаша?
17:13 – кто был главным модником в "Динамо"?
20:39 – истории из донецкого "Металлурга": как тренировали Пятенко, Максимов и Ташуев?
24:51 – кто популярнее: Николай или его жена Ирина?
27:13 - часто ли Морозюк зажигал с Милевским в ночных клубах?
29:28 - Морозюк оценивает работу Петракова в сборной Украины

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В статье: Николай Морозюк
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