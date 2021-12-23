Морозюк – возвращение в УПЛ / приглашение Коломойского / Гармаш / Луческу и Динамо / сборная Петракова

Топовый гость рубрики "Вдесятку" – Николай Морозюк. Готов ли вернуться играть в Украину, кто главный модник "Динамо", за что уважает Гармаша, как ему футбол в Турции, как ему тренерство Луческу в "Динамо" и Петракова в сборной Украины? Крутое интервью с Морозюком!

Таймкоды:

00:00 – начало;

00:10 – почему Морозюк полгода без клуба?

03:50 – разница между чемпионатом Украины и чемпионатом Турции;

07:06 – Морозюк считал, что "Динамо" застряло в 90-х. Изменилась ли его позиция?

12:03 - Резервисты "Динамо" обыграли "Шахтер" в Суперкубке. Как тот матч изменил жизнь Морозюка?

13:00 - Коломойский пригласил Морозюка в "Днепр". Что пошло не так ли?

13:52 - Какой матч изменил жизнь Морозюка в "Динамо"?

16:23 – почему Морозюк ценит Гармаша?

17:13 – кто был главным модником в "Динамо"?

20:39 – истории из донецкого "Металлурга": как тренировали Пятенко, Максимов и Ташуев?

24:51 – кто популярнее: Николай или его жена Ирина?

27:13 - часто ли Морозюк зажигал с Милевским в ночных клубах?

29:28 - Морозюк оценивает работу Петракова в сборной Украины