Денисов: Сейчас у всех есть понимание, что пора создавать для УПЛ единый пул

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о борьбе с сервисом MEGOGO за право со следующего сезона транслировать матчи УПЛ.

- Уже называют двух явных фаворитов тендера – Футболы и MEGOGO. Что можете сказать по этому поводу?

- Я не открою ничего нового, мы на данный момент вещатели матчей большинства клубов лиги, и конечно предполагаем, что будем участвовать в приобретении прав на украинскую Премьер-лигу.

- Называется сумма, которую за права на трансляцию платит ваш канал – 5-6 миллионов долларов, и которую должны «перебить» ваши конкуренты из MEGOGO. Что можете сказать об этих цифрах и насколько они могут измениться, если в пул зайдут Динамо, Заря и Днепр-1?

- Важно понимать, какие будут пакеты, кто на них будет претендовать. Дать сейчас исчерпывающий ответ очень сложно, потому что мы пока вообще еще не видели, на что мы можем претендовать – на часть прав или определенный пакет прав. Сейчас есть некое понимание всех, что пора реально создавать для УПЛ единый пул, что подразумевает не продажу какому-либо каналу всех прав, а то, что вся лига, все ее команды договорились, что продают эти права вместе, а не так, как сейчас. Сейчас же у нас так получается, что часть клубов работает напрямую с определенным каналом, соответственно, деньги идут от канала напрямую клубам, а не в лигу, не распределяются на всех ее участников. Это то, что получается, когда пул не единый.

Второй вопрос – формирование цены. Клубы должны поставить задачу Премьер-лиге, мол, мы хотим столько-то денег. И тут надо понимать, сколько в таком случае просмотр матчей УПЛ будет стоить вещателям, и какую в связи с этим вещатель будет взимать плату с конечного потребителя, то есть с болельщика, с человека, который интересуется футболом. Сколько этот болельщик будет готов заплатить, чтобы удовлетворить интересы лиги и клубов. Ведь в любой стране, в любой лиге доход клубов формирует платный просмотр матчей сам болельщик, из собственного кармана. К примеру, часто можно услышать определение, мол в Польше платят больше. Это действительно так. Но, во-первых, надо начинать тогда сравнивать экономики Украины и Польши, сравнивать пенсию в Украине и в Польше, сравнивать среднюю зарплату в Украине и в Польше.

Ну и дальше сравнивать, насколько по карману потребителям купить спортивный пакет и сколько в Польше идентичный пакет может стоить. Тогда формируется несколько сумм – в Украине такая-то сумма, в Польше - такая-то. В таком случае и клубы от зрителя получают соответствующую сумму. То есть, эта цифра не берется из воздуха только потому, что кто-то просто хочет заплатить больше, а базируется на экономических показателях, ее формирует рынок. И кто купит права за такие деньги, должен будет, соответственно, формировать, сколько для болельщика будет стоить это, своего рода, билет для просмотра. Но говорить о какой-то конкретной сумме сейчас сложно, поскольку нет конкретных пакетов с определенным количеством прав, ведь мы говорим сейчас, а до тендера еще остается несколько месяцев.