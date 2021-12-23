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Луческу: Следующий сезон УПЛ будет предельно сбалансированным
Тренер Динамо рассказал о нынешнем состоянии УПЛ
gsp.ro
Главный тренер "
- Как вам чемпионат Украины по сравнению с тем временем, когда вы уехали?
- Он сильно упал! Многие команды исчезли. Только сейчас они начинают возвращаться. "Днепр" вернулся, возвращается "Металлист", который выйдет в элитный дивизион. Люди, которые ушли из футбола, возвращаются. Тогда они сдались, потому что увидели, что "Шахтер" очень легко все выигрывает.
Но сейчас люди с возможностями вернулись. В следующем году будет предельно сбалансированный чемпионат. Через пять лет появились другие команды, которые отличаются по уровню от предыдущих.
- Может ли политическая ситуация, я имею в виду конфликт с Россией, привести к новому коллапсу?
- Кто знает, что будет? Никто не може сказать наперед... Все ждут, чтобы дела пошли вгору. Страсть людей к футболу неуклонно растет. Интерес очень высок.
- Вероятно, интерес иностранных игроков снижается именно из-за боязни конфликта.
- Все зависит от того, что вы им предлагаете. В целом, молодежь приезжает. Потому что им дают возможность играть, особенно в первых 4-5 командах, которые имеют шанс попасть на еврокубки. И они создают важный имидж для больших клубов.
- Что бы вы хотели пожелать на 2022 год? Это связано с футболом?
- Хочу, чтобы мы избавились от этой пандемии раз и навсегда! Также, чтобы люди избавились от страха возможного большого вооруженного конфликта. Потому что есть постоянная угроза. Некоторые из мировых лидеров кажется, не совсем адекватны. В любом случае, я надеюсь, что что бы ни случилось, люди будут полны энтузиазма. Ведь завтра будет другой день.
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