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Морозюк: Милевский на стиле - мог минут пять стоять перед зеркалом

Премьер-лига
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Забавные истории из жизни игроков Динамо

Морозюк: Милевский на стиле - мог минут пять стоять перед зеркалом

Новина українською

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк в интервью ютуб-каналу SportUA LIVE рассказал о гулянках бывшего форварда киевлян Артем Милевского.

"Было, конечно. Он любил погулять. Это неотъемлемая часть жизнь его. Ему нравилась такая жизнь, но он просто попадался чаще. Просто потому, что это Милевский.

Но, например, было такое, что после тура УПЛ пауза на матчи сборных. И игроки других команд постоянно приезжали в Киев, гуляли тут. Целыми столами сидели, но их никто не знает. А тут заходит Милевский, приехал на Феррари игрок сборной Украины, капитан "Динамо". Вся ночная движуха под его контролем.

Конечно, такие люди попадаются, это нормально

Кстати, по стилю, Милевский вообще топ. Еще в тот период, когда я был молодым, он был всегда напарфумленый такой. Спрашивал: "Ну как меня постригли"? Мог минут пять стоять перед зеркалом, челку веять. Такой был, харизматичный парень", - рассказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
SportUA LIVE

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