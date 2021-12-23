Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Морозюк: Милевский на стиле - мог минут пять стоять перед зеркалом
Забавные истории из жизни игроков Динамо
Экс-футболист "
"Было, конечно. Он любил погулять. Это неотъемлемая часть жизнь его. Ему нравилась такая жизнь, но он просто попадался чаще. Просто потому, что это Милевский.
Но, например, было такое, что после тура УПЛ пауза на матчи сборных. И игроки других команд постоянно приезжали в Киев, гуляли тут. Целыми столами сидели, но их никто не знает. А тут заходит Милевский, приехал на Феррари игрок сборной Украины, капитан "Динамо". Вся ночная движуха под его контролем.
Конечно, такие люди попадаются, это нормально
Кстати, по стилю, Милевский вообще топ. Еще в тот период, когда я был молодым, он был всегда напарфумленый такой. Спрашивал: "Ну как меня постригли"? Мог минут пять стоять перед зеркалом, челку веять. Такой был, харизматичный парень", - рассказал Морозюк.
Популярное сейчас
- Жерсон не нужен Луческу. В Труа на него тоже не рассчитывают
- Украинский защитник ведет переговоры с клубами из Польши и Дании
- "Я никого не буду бить, тем более трансгендера". Селезнев - о конфликте с журналистом
- "Представлял холодную войну и автоматы Калашникова". Экс-игрок Динамо - о переезде в Украину
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО