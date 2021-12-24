Определились спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции

28 января футболисты "Колоса" улетят на сбор в Турцию.

По информации источника, в составе ковалевцев будет 25 игроков еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.

На турецком этапе подготовки запланированы семь контрольных матчей, три спарринг-партнера уже известны: эстонская "Левадия", черногорский "Рудар" и "Сараево" из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны. Домой ковалевцы возвратятся 18 февраля.

Напомним, что весеннюю часть сезона футболисты "Колоса" начнут гостевым поединком с "Рухом", который состоится 27 февраля во Львове.