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Определились спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции
28 января ковалевцы отправятся на зимний сбор
Фото: ФК Колос
28 января футболисты "Колоса" улетят на сбор в Турцию.
По информации источника, в составе ковалевцев будет 25 игроков еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.
На турецком этапе подготовки запланированы семь контрольных матчей, три спарринг-партнера уже известны: эстонская "Левадия", черногорский "Рудар" и "Сараево" из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны. Домой ковалевцы возвратятся 18 февраля.
Напомним, что весеннюю часть сезона футболисты "Колоса" начнут гостевым поединком с "Рухом", который состоится 27 февраля во Львове.
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