  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Определились спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

28 января ковалевцы отправятся на зимний сбор

Определились спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции

Фото: ФК Колос

Новина українською

28 января футболисты "Колоса" улетят на сбор в Турцию.

По информации источника, в составе ковалевцев будет 25 игроков еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.

На турецком этапе подготовки запланированы семь контрольных матчей, три спарринг-партнера уже известны: эстонская "Левадия", черногорский "Рудар" и "Сараево" из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны. Домой ковалевцы возвратятся 18 февраля.

Напомним, что весеннюю часть сезона футболисты "Колоса" начнут гостевым поединком с "Рухом", который состоится 27 февраля во Львове.

Читайте такжеЯрослав Вишняк: Против Колоса в Ковалевке играют вторым номером
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...