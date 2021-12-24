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Санжар: Переход Миколенко в Эвертон - большой шаг для украинского футбола

Премьер-лига
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Специалист высказался о грядущем трансфере украинца

Санжар: Переход Миколенко в Эвертон - большой шаг для украинского футбола

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Известный украинский тренер Роман Санжар высказался о грядущем трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Это ослабит "Динамо". Но для самого Миколенко – это большой шаг вперед, да и для украинского футбола тоже, в том числе, и для сборной. Возможно, в "Динамо" и есть ему замена, но нужно еще выйти на уровень Миколенко.

Интересно будет посмотреть на Дубинчака, если его вернут в "Динамо", - сказал Санжар.

Напомним, что официально о переходе Миколенко должны объявить в январе, после открытия трансферного окна в Англии. По данным СМИ, "Эвертон" заплатит за игрока порядка 20 млн евро.

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В статье: Роман Санжар Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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zafo70
24.12.2021 в 10:44
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