Санжар: Переход Миколенко в Эвертон - большой шаг для украинского футбола

Известный украинский тренер Роман Санжар высказался о грядущем трансфере защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Это ослабит "Динамо". Но для самого Миколенко – это большой шаг вперед, да и для украинского футбола тоже, в том числе, и для сборной. Возможно, в "Динамо" и есть ему замена, но нужно еще выйти на уровень Миколенко.

Интересно будет посмотреть на Дубинчака, если его вернут в "Динамо", - сказал Санжар.