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Хлебас покинул казахстанский клуб
"Ордабасы" не предлагали украинцу новый контракт
Фото: ФК Ордабасы
Украинский форвард Дмитрий Хлебас сообщил о завершение сотрудничества с казахским "Ордабасы".
– Мой контракт с "Ордабасы" уже закончился. Казахстанский клуб не предлагал продлить сотрудничество. Пока что раздумываю над своим будущим.
– Где планируете продолжить карьеру – в Казахстане или в Украине?
– Все зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время.
– "Десна" вам осталась должна зарплату за четыре месяца. Есть какие-то продвижения в этом направлении?
– Нет, абсолютно никаких.
– Вы обращались по этому вопросу в Палату по решению споров, что дальше?
– Да, но ничего пока не решили. Заседание по вопросу долга "Десны" перенесли на 12 января 2022 года, поэтому дело затянулось, – сказал Хлебас.
Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Хлебас провел 8 матчей за "Ордабасы", забил один гол и отметился результативной передачей.
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