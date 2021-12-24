Хлебас покинул казахстанский клуб

Украинский форвард Дмитрий Хлебас сообщил о завершение сотрудничества с казахским "Ордабасы".

– Мой контракт с "Ордабасы" уже закончился. Казахстанский клуб не предлагал продлить сотрудничество. Пока что раздумываю над своим будущим.

– Где планируете продолжить карьеру – в Казахстане или в Украине?

– Все зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время.

– "Десна" вам осталась должна зарплату за четыре месяца. Есть какие-то продвижения в этом направлении?

– Нет, абсолютно никаких.

– Вы обращались по этому вопросу в Палату по решению споров, что дальше?

– Да, но ничего пока не решили. Заседание по вопросу долга "Десны" перенесли на 12 января 2022 года, поэтому дело затянулось, – сказал Хлебас.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Хлебас провел 8 матчей за "Ордабасы", забил один гол и отметился результативной передачей.