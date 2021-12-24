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Хлебас покинул казахстанский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

"Ордабасы" не предлагали украинцу новый контракт

Хлебас покинул казахстанский клуб

Фото: ФК Ордабасы

Новина українською

Украинский форвард Дмитрий Хлебас сообщил о завершение сотрудничества с казахским "Ордабасы".

– Мой контракт с "Ордабасы" уже закончился. Казахстанский клуб не предлагал продлить сотрудничество. Пока что раздумываю над своим будущим.

Где планируете продолжить карьеру – в Казахстане или в Украине?

– Все зависит от предложений, которые будут поступать. То, что я хочу – это одно, как будет на самом деле – покажет время.

"Десна" вам осталась должна зарплату за четыре месяца. Есть какие-то продвижения в этом направлении?

– Нет, абсолютно никаких.

Вы обращались по этому вопросу в Палату по решению споров, что дальше?

– Да, но ничего пока не решили. Заседание по вопросу долга "Десны" перенесли на 12 января 2022 года, поэтому дело затянулось, – сказал Хлебас.

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Хлебас провел 8 матчей за "Ордабасы", забил один гол и отметился результативной передачей.

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В статье: Дмитрий Хлебас Ордабасы (Шымкент)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (2)
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zafo70
24.12.2021 в 10:44
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alex.belogubko (одесса)
24.12.2021 в 10:36
В ОДЕССУ в ЧО собираеться новая команда
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