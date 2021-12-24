Екатерина Монзуль фиксирует наибольше фолов среди арбитров УПЛ. Также она лидер по показанным красным

В этом году истерия вокруг Екатерины Монзуль немного угасла. Комитет арбитров УАФ все еще продвигает Екатерину к топам, но делается это не так искусственно и явно, как год назад или раньше, когда одной из приоритетных задач Комитета, - из-за отсутствия других достижений, - был вывод Екатерины на элитный уровень судейства мужских команд. Показательной была ситуация с вручением награды лучшему рефери Украины по итогам 2020-го года: ее получила Екатерина, хотя критерии выбора Комитетом арбитров УАФ представлены не были. Независимые эксперты отмечали в статусе лучших совсем других людей.

В ушедшем на зимние каникулы сезоне 2021/22 Екатерина Монзуль в статусе арбитра в поле отсудила восемь матчей УПЛ, один матч группового раунда Лиги Европы среди мужчин, один матч группового раунда Лиги конференций среди мужчин, два матча женской Лиги чемпионов, два матча мужских сборных в квалификации к ЧМ-2022, два матча женских сборных в квалификации к ЧЕ-2023, и три матча олимпийского женского турнира (всего – 19).

Всего показала в этих матчах 57 желтых карточек, шесть из которых превратились в три красные. Также показала три прямых красных карточки. По количеству удалений в первой части сезона УПЛ Монзуль – абсолютный лидер со значительным отрывом от преследователей. У нее шесть продемонстрированных красных карточек (три из которых, однако, – в одном поединке), а у ближайших "преследователей" (Сергей Бойко, Игорь Пасхал и Юрий Иванов) – по три.

Средние значения количества борьбы на фол, разрешенной арбитром. Лидера по количеству зафиксированных фолов и количеству удалений в УПЛ Екатерины Монзуль нет в топ-5 / скриншот - InStat

Конечно, сама по себе статистика желтых и красных карточек без дополнительных характеристик ничего не стоит в плане показательности. О том, что Катерина Монзуль часто мешает игре, можно судить по другим, более подробным и более углубленным данным. К примеру, общее количество фолов. Лидер текущей УПЛ – Екатерина Монзуль, которая 203 раза в восьми матчах останавливала игру из-за нарушения правил. В среднем это по 25,4 фола за матч, что не является худшим показателем. У Геннадия Серпутько и Андрея Шандора, например, в среднем по 38 фолов за матч, у Анастасии Романюк – по 36, у Анатолия Абдулы – по 35. Но ведь надо "копать" и углубляться дальше. Если оценивать такую ​​характеристику арбитра как "количество борьбы на фол", то Екатерины Монзуль нет даже в топ-5 украинских рефери. Прежде чем зафиксировать нарушение, она разрешает в среднем менее 5,8 единоборств. А лидером здесь является Денис Шурман, дающий карточку в среднем после девяти единоборств.

Статистика арбитров УПЛ по итогам первой части сезона 2021/22 / скриншот - InStat

Примечательно, что в сезоне 2020/21 Екатерина Монзуль также зафиксировала больше всего среди украинских судей нарушений правил в УПЛ – 418. В прошлом году ее немало критиковали за лишние и необоснованные красные карточки (например, поединок "Десна" - "Заря" (07.03.2020), пособие, как не надо судить мужскую борьбу), хотя по среднему значению показанных красных карточек за поединок она не была в топ-5 украинских судей. Теперь же – первая. Также сегодня, после половины дистанции сезона 2021/22, она первая в списке арбитров с наибольшим общим количеством удалений – шесть. В прошлом году за весь чемпионат Екатерина показала семь красных карточек.

Статистика арбитров УПЛ по итогам сезона 2020/21 / скриншот - InStat

Еще один очень показательный и странный факт – разный стиль судейства Екатериной матчей украинских внутренних и европейских международных соревнований. Обычно арбитры стараются выработать свой почерк и гнуть одну линию во всех своих поединках, а в лице Екатерины Монзуль видим строгую учительницу рефери УПЛ (лидер по показанным красным и количеству зафиксированных фолов) и неисправимого либерала на международной арене. Начиная с 2016-го года, она показала в международных матчах (мужских и женских команд) всего пять красных карточек (прямых или за две желтые). То есть, за пять лет на международной арене она удалила меньше игроков, чем за одно полугодие – в УПЛ.

Вся вышеперечисленная статистика представлена ​​независимой и авторитетной компанией InStat. Отметим только, что по собственным подсчетам и наблюдениям сайта UA-Футбол Екатерина Монзуль тоже далеко не лучшая среди украинских рефери. Она только однажды становилась лучшей по итогам тура в текущем сезоне, тогда как ее коллеги Алексей Деревинский, Ярослав Козик, Владимир Новохатний, Евгений Арановский и Дмитрий Панчишин имеют по два таких признания.