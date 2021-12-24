"В начале чемпионата нас вообще никто не брал во внимание". Итоги года от тренера Александрии

Рулевой "Александрии" Юрий Гура проанализировал выступление своей команды в осеннем отрезке сезона-2021/22. После 18 туров "Александрия" занимает шестое место в турнирной таблице (+7 =5 -6) с отставанием в семь баллов от "Ворсклы", а также вышла в четвертьфинал Кубка, в котором сыграет с "Динамо".

- Как оцениваете выступление "Александрии" в осенней части чемпионата? – с этого вопроса началось интервью с наставником александрийцев.

- Результат можно считать положительным, так как в начале чемпионата нас вообще никто не брал во внимание. Думаю, все полагали, что мы будем пасти задних. Хотя если бы не недобранные очки, то можно было бы быть в турнирной таблице и выше.

- Похоже, что для вашей команды фактора чужого поля не существует?

- Ну как это "не существует"? Существует! Так уж получилось, что первые шесть матчей мы провели на выезде. В них удалось взять 11 очков.

- На этом отрезке в выездных матчах ваша команда выступила так, что некоторые команды дома настолько уверенно не играют…

- Это может быть связано с определенной степенью раскрепощенности. Повторюсь: нас ведь никто поначалу в расчет не брал. Возможно, еще и это повлияло.

- В ходе осеннего этапа чемпионата "Александрия" много очков потеряла в домашних играх. Причины столь парадоксальной ситуации выяснить уже удалось?

- Тут имело место стечение обстоятельств. В домашнем матче с "Ворсклой" получили травмы Кирилл Ковалец и Сергей Гринь. А потом по части повреждений пошло-поехало: Тимур Стецьков травмировался уже в следующей игре с "Десной" в Чернигове, а Каспарс Дубра не смог играть в последнем туре с "Шахтером" из-за подозрений на гайморит. В связи с этим ввиду проблем со здоровьем во всех оставшихся играх на своем поле приходилось противостоять соперникам ослабленным составом. Так было во встрече со всеми конкурентами, находящимися вверху турнирной таблицы – с той же "Ворсклой", "Зарей" и "Шахтером". Всем им мы уступили с разницей в один мяч.

- Учитывая, что в течение сезона игроков вашей команды часто преследовали травмы, сыграть в оптимальном составе "Александрии" удавалось не всегда. Много очков по этой причине недобрали?

- Да. Не хватало нам того сочетания футболистов, которого хотелось бы. Травмы серьезным образом повлияли на наши планы.

- Как дела у всех тех футболистов, кто на момент окончания осенней части чемпионата находился в клубном лазарете?

- Вроде бы все нормально, ребята постепенно восстанавливаются. Упомянутые Ковалец и Стецьков как раз находятся в этом статусе после перенесенных операций. С января месяца они будут индивидуально работать в Александрии. Что касается Гриня, то ему придется перенести еще одно оперативное вмешательство, а Эмиль Мустафаев, у которого был перелом, надеюсь, до января восстановится и будет работать в общей группе.

- А что скажете о Сергее Рыбалке, получившем серьезную травму на самом финише осенней части сезона?

- В одном из интервью я сказал, что ему предстоит обследование, но ошибочно написали, что операция. А пока на основании нашей и итальянской МРТ еще ничего точно не известно. Рыбалка лишь недавно поехал за рубеж, и там врачи со снимками его проблемного колена разбираются.

- Чувство разочарования от игры или результата каждого тренера посещает довольно часто. Наверняка не ошибусь, если предположу, что вас оно посетило после финального свистка в двух домашних матчей – с полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером", в которых подопечные уступили с одинаковым счетом 1:2?

- Да. Во встрече с полтавчанами нам не хватило времени, так как во втором тайме мы полностью перехватили инициативу. С горняками же по стечению обстоятельств мы пропустили необязательный мяч. Если все проанализировать, то много игр принесли разочарование. Взять хотя бы матч с киевским "Динамо", когда на 90+7-й минуте нам забили единственный гол.

- Какой матч из сыгранных в осенней части подопечные провели на "отлично"?

Много было таких, какой-то один не могу выделить. Здорово сыграли с "Зарей" и "Шахтером" на старте чемпионата, да и с "Динамо", несмотря на поражение в один мяч, тоже. Если брать домашние, то с "Минаем" во втором круге получалось все. Нельзя сказать, что были плохие игры. Их классифицировал бы по статусу на хорошие и не очень хорошие.

- В одном из интервью вы лестно отозвались о легионере – Клаудио Спинелли. С тех пор он прибавил?

- Потихоньку прибавляет. У Спинелли действующий контракт, и мы надеемся, что этот игрок еще будет прогрессировать.

- А что скажете о латыше Каспарсе Дубре, выступающем в "Александрии" уже два с половиной года?

- (Без размышлений, уверенно). Он молодец, настоящий капитан команды. Дубра ведет за собой коллектив. Капитанскую повязку этот игрок носит по праву, так как на футбольном поле и за его пределами он является лидером "Александрии". Со многими из ветеранов, кто играет в команде уже давно и тоже является лидерами – с тем же Ковальцом, Мирошниченко и Третьяковым, он и делает погоду. Да и сейчас это одни из ведущих футболистов.

- А каковы перспективы выступающего в составе юношеской команды малийца Бурама Фомба?

- Еще будем смотреть. С ним нам, наверное, придется прощаться.

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- В ком-то из приглашенных в летний период большой группы игроков разочаровались?

- Нет, не было разочарований. У нас ведь чемпионат длинный, и состав менялся под каждую игру. На поле выходили разные футболисты под разные задачи. Это как раз тот случай, когда скамья запасных и конкуренция в составе сыграли позитивную роль.

- Каково ваше отношение к практике использования арендованных футболистов?

- Получается, что без аренды никак. В осеннем отрезке у нас в таком статусе был Игорь Кирюханцев. Если есть необходимость закрыть ту или другую позицию, то приходится обращаться за кадровой помощью в другие клубы. В нашем футболе есть "Шахтер" и "Динамо", у которых на контракте очень много игроков. Они не имеют должной игровой практики, поэтому за счет таких клубов, как "Александрия", ее находят. При этом помогают и нам, и себе зарабатывать имя.

- Кого из футболистов не будет в составе "Александрии" в весенней половине чемпионата?

- Таких нет. Пока все на месте.

- Кто из игроков ближайшего резерва в скором времени может заявить о себе в составе главной команды?

- У нас много перспективных ребят. Все зависит от их самих. Называть фамилии не стану - не хочется раздавать авансы раньше времени.

- В последнее время много разговоров ходит вокруг полузащитника одесского "Черноморца" Артура Авагимяна, которого некоторые СМИ сватают в "Александрию". Что об этом скажете?

- Пока этот игрок не оденет футболку "Александрии", мы ничего насчёт него не можем сказать.

- Хотели бы видеть такого футболиста в составе своей команды?

- Конечно, я был бы не против.

- Как вы проводите отпуск?

- Нахожусь дома, в кругу родных и близких. Никуда уезжать не собирался. У многих одноклубников отпуск уже в разгаре, а у меня в это время ещё есть работа. Приезжаю каждый день в клубный офис, где занимаюсь делами команды. Провожу анализ проделанной в осеннем отрезке чемпионата работы, а также занимаюсь вопросами селекции. В частности, уже просматриваю некоторых футболистов, чье будущее может быть связано с "Александрией".

- Сколько игроков намерены пригласить и на какие позиции?

- Как всегда, хочется точечно укрепить каждую позицию. Посмотрим, насколько нам это удастся.

- Когда александрийские болельщики вас встречают, то наверняка первым делом спрашивают, будут ли какие-то громкие приобретения и как фамилии новичков. Что обычно отвечаете?

- Пока ничего. По понятным причинам эту информацию приходится держать в секрете (улыбается).

- Как спланирована зимняя подготовка "Александрии" к весенней части чемпионата?

- Команда соберется после отпуска в Александрии 10 января, где после медицинского обследования и тестирования пройдет втягивающий сбор. Он продлится до 16-го числа, а 19-го, после трёх выходных, вылетаем на сборы в Турцию.

- Сколько времени проведёте на турецком Средиземноморье?

- Едем туда на месяц. В Турции проведем два сбора, в 3-4-дневной паузе между которыми к футболистам могут по желанию приехать их семьи - жены с детьми, подруги. Дислоцироваться будем в окрестностях Анталии. Сначала будем проживать в одной гостинице, а затем, после выходных, переберемся в другую.

- Кто из соперников дал "добро" на проведение контрольных матчей?

- Пока по спаррингам ещё не известно, так как для этого необходимо заключение контрактов с каждым клубом под эгидой УЕФА. Все очень серьезно. Наброски есть, но к январю будем знать уже точно.

Фото - Александр Приходько