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Нестареющий ветеран. Стало известно, кто забил лучший гол ноября и декабря VBET Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Шикарный выстрел читатели UA-Футбол оценили

Нестареющий ветеран. Стало известно, кто забил лучший гол ноября и декабря VBET Лиги

Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Титульный спонсор Украинской Премьер-лиги компания VBET совместно с UA-Футбол неделю назад дали старт уже традиционному голосованию на определение лучшего гола месяца. На этот раз мы включили в наш опрос не только голы, забитые после международной паузы в ноябре, но и голы-красавцы с туров в декабре.

Претендентов было пятеро: два представителя "Десны", Владислав Калитвинцев и Максим Дегтярёв, хавбек "Шахтёра" Маркос Антонио, форвард "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и центрхав "Черноморца" Сергей Кравченко.

Нестареющий ветеран. Стало известно, кто забил лучший гол ноября и декабря VBET Лиги - изображение 1

Заруба в голосовании получилась очень ожесточённой. Гуцуляк, Дегтярёв и Антонио сразу отстали, а шедевральный выстрел Калитвинцева и мощный удар Кравченко уверенно вышли в лидеры, собрав в сумме почти 96% всех голосов! Судьба титула Лучшего гола месяца решалась буквально в последние часы. И чашу весов в свою пользу удалось склонить 38-летнему ветерану одесских "моряков".

Свой гол Сергей Кравченко забил в ворота "Металлиста 1925" в заключительном поединке 2021 года шикарным дальним ударом, здорово поймав мяч на ногу без подработки. Учитывая, что этот гол сделал счёт 2:0, а харьковчане смогли ответить только одним результативным ударом после перерыва, то помимо красоты отмечаем ещё и его важность.

VBET Лига ушла на зимнюю паузу. Но не надолго! Уже в январе команды начнут подготовку ко второй части чемпионата, нас ожидает масса интересных трансферов и спаррингов, и за этим незаметно пролетит время до возвращения нашего чемпионата!

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса) лучшие голы
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