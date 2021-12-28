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Нестареющий ветеран. Стало известно, кто забил лучший гол ноября и декабря VBET Лиги
Шикарный выстрел читатели UA-Футбол оценили
Фото: ФК Черноморец / Автор неизвестен
Титульный спонсор Украинской Премьер-лиги компания VBET совместно с UA-Футбол неделю назад дали старт уже традиционному голосованию на определение лучшего гола месяца. На этот раз мы включили в наш опрос не только голы, забитые после международной паузы в ноябре, но и голы-красавцы с туров в декабре.
Претендентов было пятеро: два представителя "Десны", Владислав Калитвинцев и Максим Дегтярёв, хавбек "Шахтёра" Маркос Антонио, форвард "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и центрхав "Черноморца" Сергей Кравченко.
Заруба в голосовании получилась очень ожесточённой. Гуцуляк, Дегтярёв и Антонио сразу отстали, а шедевральный выстрел Калитвинцева и мощный удар Кравченко уверенно вышли в лидеры, собрав в сумме почти 96% всех голосов! Судьба титула Лучшего гола месяца решалась буквально в последние часы. И чашу весов в свою пользу удалось склонить 38-летнему ветерану одесских "моряков".
Свой гол
VBET Лига ушла на зимнюю паузу. Но не надолго! Уже в январе команды начнут подготовку ко второй части чемпионата, нас ожидает масса интересных трансферов и спаррингов, и за этим незаметно пролетит время до возвращения нашего чемпионата!
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