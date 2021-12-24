Суркис поздравил болельщиков с наступающими праздниками

Президент " Динамо " Игорь Суркис поздравил болельщиков с наступающими рождественскими и новогодними праздниками.

"Дорогие болельщики!

Примите мои искренние поздравления с грядущими праздниками – Рождеством Христовым и Новым годом!

Новогодние праздники всегда преисполнены особой атмосферой и ожиданиями, ведь символизируют переход к новому, лучшему этапу жизни и наполняют сердца надеждой, верой и теплыми ожиданиями.

2021 год подарил "бело-синим" не один повод для радости – "Динамо" завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами "Динамо".

Желаю вам благополучия и гармонии, семейного уюта и мира, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях. Пусть все неурядицы останутся в прошлом году, а новый принесет только яркие моменты, улыбки Фортуны, жизненные триумфы и хорошие новости!

Благодарим верных болельщиков за поддержку команды на протяжении всего года и до новых встреч на стадионах!

С Рождеством Христовым и наступающим Новым 2022 годом!", - сказал Суркис.