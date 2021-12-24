Вирт: Игроки Вереса реально пока не могут попасть в сборную Украины

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт оценил прогресс игроков своей команды.

— Кто, на ваш взгляд, совершил самый большой прогресс среди игроков вашей команды?

— Наши болельщики признали Богдана Когута лучшим игроком "Вереса" в уходящем году. Он один из лидеров команды. Также мне очень импонирует игра нашего центрального защитника Романа Гончаренко. Рома сыграл во всех матчах чемпионата.

— А кто-то из "Вереса" может попасть в сборную Украины, пусть и в перспективе?

— В основном в сборной игроки наших ведущих клубов – "Шахтера", "Динамо" и "Зари". Реально – пока, нет. А вот в европейские клубы и команды наших грандов – вполне. Пусть они проявят себя в "Вересе". Мы задерживать у себя никого не будем. Пусть прогрессирует, как тот же Виталий Дахновский. Ему 22 года, а он у нас один ведущих футболистов. Я знаю, что здоровые амбиции у него есть.

— Если придет приглашение из условного "Ференцвароша", то вы Дахновского отпустите?

— Конечно.