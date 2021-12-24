Будковский: Думаю, Десна будет существовать в любом случае

Уже бывший форвард " Десны " Филипп Будковский рассказал об уходе из черниговского клуба.

– Правда, что узнали о том, что покинули "Десну", в интернете?

– Да, это все правда. Как и все, увидел это в интернете. Контракт у меня действовал до 31 декабря, но, видимо, решили сделать это раньше.

– А после этого руководство клуба связывалось с вами? Объяснило, почему с вами не продлили контракт, почему не сообщили перед публикацией этой информации?

– Нет, так никто со мной и не связывался. Не знаю, почему все произошло так. Странная ситуация.

– В инстаграме "Десны" написали "стороны решили не продолжать сотрудничество". То есть это ложь? Вы же не обсуждали возможность продления контракта?

– Нет, я ни с кем не обсуждал, а был поставлен перед фактом.

– Согласились бы продлить контракт, если бы предложили?

– Если бы руководители позвонили и начали диалог, зная, что контракт подходит концу, то я бы тоже был очень заинтересован. Но так как меня поставили перед фактом, то, наверно, точки соприкосновения найти будет тяжело.

– Где продолжите карьеру?

– Сейчас отпуск, хочется провести время с семьей, переключиться. Варианты есть. За Новый год, думаю, все решится.

– "Полесье" интересуется вами, "Кривбасс" летом вел с вами переговоры. Еще в первой лиге есть "Металлист". Варианты из этой лиги рассматриваете?

– У всех этих команд стоит задача выхода в УПЛ, в них работают хорошие тренеры. Если выйдет на меня руководство этих команд – будем общаться. Не думаю, что буду категорически отказываться от этого.

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– Возвращение в "Зарю" возможно?

– На данный момент я ни с кем не общался. Это клуб, который много мне дал. Всегда приятно возвращаться в команды, которые дали тебе дорогу, в которых ты раскрылся и пошел дальше.

– Почему все бегут из "Десны"? Все так плохо там?

– Ничего плохого там нет. Есть какие-то задолженности, но не у всех же команд все идеально. Немножко это затянулось, внутренние проблемы давят. Проблемы с задолженностями остаются, но, думаю, клуб рассчитается и будет нормально существовать и развиваться.

– За сколько месяцев задолженности?

– У каждого по-разному. Они есть, но, надеюсь, они будут погашены.

– То есть исчезновение "Десне" не угрожает? Команда доиграет сезон?

– Информация в интернете по поводу того, что клуб пропадет – неправильная. Думаю, клуб будет существовать в любом случае. Финансовые проблемы "Десны" поправимы и решаемые. Президент клуба сделает все, чтобы команда была, все решит. Не думаю, что команда возьмет просто так и исчезнет. Команда, в которую было много вложено, команда, которая старается развиваться.

– Президент "Десны" назвал цель – войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально?

– Нет ничего невозможного. Концовка года была неудачной, но это футбол, каждый может оступиться. Все возможно, но будет тяжело.

– Как к сложившейся ситуации относится Рябоконь? Он не уйдет из клуба?

– Любому тренеру, игроку, члену персонала в любой сфере это тяжело. У каждого есть семья, у каждого есть проблемы. Но все стараются, общаются, подбадривают друг друга и стараются все решать. Рябоконь не первый год работает в этой команде, у него есть слова для ребят, чтобы подбодрить и работать дальше. Хотя бы доработать те контракты, которые есть сейчас.