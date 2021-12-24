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Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения, назвав его бывшим игроком
Официально об уходе хавбека заявлено не было
shakhtar.com
Донецкий "
При этом, клуб указал, что это "бывший игрок команды".
Напомним, что летом была информация, что футболист покинет клуб, но официально об уходе не объявлялось. Контракт игрока закончился летом этого года.
Напомним, что у Максим, который считался одним из самых перспективных опорных полузащитников Украины, уже несколько лет страдал от хронической травмы колена, которая не позволяла ему играть в футбол. В последний раз Малышев стабильно играл еще в сезоне 2016/17.
???? Сегодня бывшему полузащитнику «Шахтера» Максиму Малышеву исполняется 29 лет. ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 24, 2021
С днем рождения, Макс! #Shakhtar pic.twitter.com/Cnl8BhqLGt
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