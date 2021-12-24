  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения, назвав его бывшим игроком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения, назвав его бывшим игроком

Премьер-лига
(1 голосов)

Официально об уходе хавбека заявлено не было

Шахтер поздравил Малышева с Днем рождения, назвав его бывшим игроком

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" поздравил полузащитника Максима Малышева с днем рождения. Игроку сегодня исполнилось 29 лет.

При этом, клуб указал, что это "бывший игрок команды".

Напомним, что летом была информация, что футболист покинет клуб, но официально об уходе не объявлялось. Контракт игрока закончился летом этого года.

Напомним, что у Максим, который считался одним из самых перспективных опорных полузащитников Украины, уже несколько лет страдал от хронической травмы колена, которая не позволяла ему играть в футбол. В последний раз Малышев стабильно играл еще в сезоне 2016/17.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xapyga (Запорожье)
24.12.2021 в 20:47
Не повезло Малышеву и повезло так же, так как травма, но и зарплата наверно не маленькая, за год как 10 лет обычному работяге. и так продержался до 29 лет
Ответить
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
24.12.2021 в 20:30
С Риздвом вас, полуботки сайтовские! )
Ответить
+1
-5
Dr. House (Поділля)
24.12.2021 в 21:02
И тебя, Засранцев, з Різдвом
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
24.12.2021 в 20:14
Это вариант для Десны. Не дорого в зарплате. Опорника кроме Домборовского в команде ваще нет. Может и пригодиться.
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
24.12.2021 в 20:48
в смысле не дорого будите платить и он будет не играть? ну хз, может и согласится)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...