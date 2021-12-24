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Вирт: Спасибо Зеленскому. Благодаря Великому будівництву выделяются деньги на стадион в Ровно

Премьер-лига
Обновлено
(7 голосов)

Велике будівництво на марше

Вирт: Спасибо Зеленскому. Благодаря Великому будівництву выделяются деньги на стадион в Ровно

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о том, на какой стадии находится реконструкция стадиона в Ровно.

- Все ждут, когда же в Ровно откроется обновленный стадион?

– Тут, конечно же, больше знает наш президент. Но я думаю, что весной его откроют. Это реальный срок. Реконструкция стадиона "Авангард" идет полным ходом. Пока больше всего беспокоит состояние футбольного поля. Трава взошла в ноябре, но сейчас зима. Как будет ситуация весной – увидим.

Две центральные трибуны должны быть готовы. Обе они будут вмещать около 8 000 зрительских мест. Иван Надеин хочет, чтоб матч открытие на обновленном стадионе мы провели 9 апреля в игре с "Шахтером".

Здесь нужно сказать спасибо и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодаря его программе "Велике будівництво" выделяются деньги на разные проекты, в том числе и на стадион в Ровно.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Владимир Зеленский
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(7 голосов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (21)
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football_soccer (Украина)
24.12.2021 в 21:43
может это спасибо народу Украины, платящему налоги???? Зеленский то причем? у него все в офшорах
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.12.2021 в 21:39
Ну, если вот эта колхозная срань --- "велике будівництво" то что тогда Ахметов в Донецке строил?
Ответить
+2
-1
kapkan (Луганск)
24.12.2021 в 21:31
А если следующий президент будет из Гайсина?? Значит ждём команду из Гайсина в УПЛ!!!
Ответить
+2
-1
KadimXa (Харьков)
24.12.2021 в 21:33
Главное чтоб не из Енакиево.
Ответить
+2
-1
Acsakal (Kharkiv)
24.12.2021 в 21:51
Ще невідомо, чи не стане Кривий Ріг місцем походження ще більшого нещастя для України, ніж Єнакієво.
+1
0
kapkan (Луганск)
24.12.2021 в 21:26
Во президент!! И Футбол, и страна, а как корупцию побеждает! ¡
Ответить
+2
0
sergio07 (Запоріжжя)
24.12.2021 в 21:12
Підлабузник!
Ответить
+4
-2
KadimXa (Харьков)
24.12.2021 в 21:31
Почему? Просто сказал что стадион строит строит не спонсоры вереса,а государство.
Ответить
+2
-3
Dr. House (Поділля)
24.12.2021 в 21:11
Завдяки "Великому крадівництву" будується в Рівному стадіон))
Ответить
+8
-3
KadimXa (Харьков)
24.12.2021 в 21:30
Жаба душит,что сам с этого ничего не имеешь?
Ответить
+2
-3
Acsakal (Kharkiv)
24.12.2021 в 21:53
Зелені жаби зараз душать всю Україну, а якщо до тебе вони ще не дісталися, то ти напевно сам з них.
+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.12.2021 в 21:58
Злится что Петьку закроют
0
-1
аmg333 (Kyiv )
24.12.2021 в 21:11
сейчас дегенераты подтянутся, что Зеля плохой, ко-ко-ко
Ответить
+2
-8
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.12.2021 в 21:12
Петушок, чё ты раскудахкался?
Ответить
+5
-2
KadimXa (Харьков)
24.12.2021 в 21:32
Конечно подтянутся,здесь коментаторы по жизни всем не довольны.
Ответить
+1
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
24.12.2021 в 20:59
урод
Ответить
+5
-4
KadimXa (Харьков)
24.12.2021 в 21:32
Это твоё имя или фамилия?
Ответить
0
-3
vasylkoo (Львів)
24.12.2021 в 20:58
дякую Зеленському = дякую платникам податків
Ответить
+7
-1
KadimXa (Харьков)
24.12.2021 в 21:29
Да, очень жаль, что Пётр мародёр за деньги с налогооблажения открывал магазины Рошен,а не строил дороги и стадионы.
Ответить
0
-3
vasylkoo (Львів)
24.12.2021 в 21:55
до чого тут Пьотр ? Він в тебе шоколадку вкрав у дворі ?)
+1
0
Vantala (Kharkiv)
24.12.2021 в 21:57
Для тебя, гн*да, он Петр Алексеевич.
+1
0


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