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Вирт: Спасибо Зеленскому. Благодаря Великому будівництву выделяются деньги на стадион в Ровно
Велике будівництво на марше
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "
- Все ждут, когда же в Ровно откроется обновленный стадион?
– Тут, конечно же, больше знает наш президент. Но я думаю, что весной его откроют. Это реальный срок. Реконструкция стадиона "Авангард" идет полным ходом. Пока больше всего беспокоит состояние футбольного поля. Трава взошла в ноябре, но сейчас зима. Как будет ситуация весной – увидим.
Две центральные трибуны должны быть готовы. Обе они будут вмещать около 8 000 зрительских мест. Иван Надеин хочет, чтоб матч открытие на обновленном стадионе мы провели 9 апреля в игре с "Шахтером".
Здесь нужно сказать спасибо и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодаря его программе "Велике будівництво" выделяются деньги на разные проекты, в том числе и на стадион в Ровно.
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