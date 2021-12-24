Вирт: Спасибо Зеленскому. Благодаря Великому будівництву выделяются деньги на стадион в Ровно

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт рассказал о том, на какой стадии находится реконструкция стадиона в Ровно.

- Все ждут, когда же в Ровно откроется обновленный стадион?

– Тут, конечно же, больше знает наш президент. Но я думаю, что весной его откроют. Это реальный срок. Реконструкция стадиона "Авангард" идет полным ходом. Пока больше всего беспокоит состояние футбольного поля. Трава взошла в ноябре, но сейчас зима. Как будет ситуация весной – увидим.

Две центральные трибуны должны быть готовы. Обе они будут вмещать около 8 000 зрительских мест. Иван Надеин хочет, чтоб матч открытие на обновленном стадионе мы провели 9 апреля в игре с "Шахтером".

Здесь нужно сказать спасибо и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Благодаря его программе "Велике будівництво" выделяются деньги на разные проекты, в том числе и на стадион в Ровно.