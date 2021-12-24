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Лассина Траоре проходит курс реабилитации в Амстердаме

Премьер-лига
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Лассина Траоре проходит курс реабилитации в Амстердаме

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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Форвард "Шахтера" Лассина Траоре продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы.

Футболист проходит курс реабилитации в одной из клиник Амстердама.

"Работа в процессе", — прокомментировал Лассина фото в своем Инстаграме.

Напомним, что Траоре получил тяжелую травму в матче второго тура Лиги чемпионов против "Интера" в столкновении с защитником миланцев Дензелом Думфрисом. Форвард повредил колено, а в частности крестообразную связку и мениск.

Также ранее сообщалось, что футболист, пропустит около семи месяцев, ив клубе рассчитывают, что футболист вернется в апреле 2022 года.

В текущем сезоне Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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