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Лассина Траоре проходит курс реабилитации в Амстердаме
Процесс идет
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Форвард "
Футболист проходит курс реабилитации в одной из клиник Амстердама.
"Работа в процессе", — прокомментировал Лассина фото в своем Инстаграме.
Напомним, что Траоре получил тяжелую травму в матче второго тура Лиги чемпионов против "Интера" в столкновении с защитником миланцев Дензелом Думфрисом. Форвард повредил колено, а в частности крестообразную связку и мениск.
Также ранее сообщалось, что футболист, пропустит около семи месяцев, ив клубе рассчитывают, что футболист вернется в апреле 2022 года.
В текущем сезоне Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей.
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