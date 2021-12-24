Тренер Шахтера U-19: Лучшие матчи года - победы над Динамо и Реалом

Главный тренер " Шахтера " U19 Оскар Ратулутра подвел итоги первой части сезона, оценил выступления команды в еврокубках и поделился мнением относительно прогресса игроков

– Ваши эмоции после завершения первой части сезона?

– Эмоции двоякие. Позитив связан с прогрессом и развитием ребят, но остался небольшой осадок от того, что мы не смогли пройти в евровесну в Юношеской лиге УЕФА, хотя имели хорошие предпосылки. Радует, что в каждом матче ребята показывали содержательный футбол и индивидуально демонстрировали наилучшие качества. Не хватило удачи, так как играли мы достаточно неплохо и были на одном уровне с соперниками.

– Можете кого-то из игроков выделить персонально, кто прогрессировал больше остальных?

– Хотелось бы отметить всю команду в целом, потому что было заметно, что ребята сработали очень качественно именно коллективно. К сожалению, в конце года были шероховатости, но играть на три фронта тоже непросто: чемпионат, Юношеская лига УЕФА и товарищеский турнир Al Abtal International Cup. Также многие игроки Академии вызывались в сборные различных возрастов, и все это сказывалось эмоционально, ведь они еще в процессе роста и такой график очень сложен. Хотя Эдуард Козик, Марьян Фарина, Илья Гулько и Антон Глущенко вошли в символическую сборную первой части чемпионата по версии Wyscout.

– Старт чемпионата "Шахтеру" удался идеально, но посреди первого круга был спад. Связываете его с плотностью графика?

– Нет, наоборот, сезон стал интереснее. Чем больше серьезных соперников, тем быстрее ребята будут расти и развиваться.

– В матчах чемпионата вы использовали 26 футболистов, шестеро из которых дебютировали в этом сезоне. Стратегия команды – постоянно вливать в коллектив новую кровь?

– Да, мы начали год с 26 полевыми игроками и четырьмя вратарями. Старались по возможности использовать всех, но после трех туров некоторые юные футболисты отправились в U17, а Денис Свитюха пошел на повышение, перейдя в "Мариуполь". В конце полугодия, после завершения матчей элит-лиги они снова вернулись к нам. Каждому футболисту важно получать свое игровое время, и хорошо, что у нас есть достаточное количество поединков, чтобы всем дать возможность себя проявить.

– В команде есть игроки, готовые к переходу во взрослый футбол?

– У нас много талантливых и перспективных игроков, хорошо проявлявших себя на протяжении полугодия, но переход из юношеского футбола в профессиональный – непростой процесс, ребят нужно постепенно привлекать сначала к тренировкам. Попадая на занятия главной команды, они видят уровень и понимают, к чему стремиться. Хорошо, что наши парни регулярно привлекаются к тренировкам с первой командой и видят уровень футболистов.

– Лучший матч первого полугодия с точки зрения качества игры?

– Мы прекрасно начали чемпионат, победив в десяти поединках кряду, а если учитывать конец минувшего сезона, то с марта и до встречи с "Зарей" не уступали. По качеству игры было много интересных матчей как в чемпионате, так и в Юношеской лиге УЕФА. Например, хороший поединок с "Динамо" (2:0), у "Реала" (3:2) дома мы тоже выиграли, показав отличный футбол.

– "Шахтер" ушел на перерыв на первом месте, но в этом сезоне в гонке за золото участвуют сразу четыре команды. Кого из соперников можно выделить?

– Уровень чемпионата очень вырос. Все видят, что мы можем обыграть конкурентов, а потом потерять очки во встрече с середняком, и это говорит о том, что все команды хорошо готовятся, изучают друг друга. Если юношеский чемпионат поднимается, значит, уровень футбола в нашей стране растет, развитие идет в правильном направлении.

– В нынешнем сезоне вы впервые руководили командой, играя в трех турнирах одновременно. Как восприняли этот опыт, насколько полезно было испытать такой темп и частоту матчей?

– Действительно, я и мой тренерский штаб впервые получили такой опыт. Намного проще играть только в одном турнире и иметь неделю на подготовку, а в условиях, когда у тебя есть три важных турнира, все иначе. Сейчас нам, как и футболистам, надо учиться и получать такой опыт впервые, но мы не жалуемся и принимаем ситуацию.

– Каким для вас был футбольный 2021 год, ведь в прошлом сезоне вы привели "Шахтер" U19 к первому за долгие годы чемпионству?

– Год был достаточно успешным: мы стали чемпионами и оказались в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА. 2021 год я бы оценил положительно, даже несмотря на то, что не удалось выйти из группы в еврокубке. Тем не менее знаю, что мы способны были сыграть и лучше.