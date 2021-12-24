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Ребров: Если опорники или центрбеки Шахтера катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение специалиста

Ребров: Если опорники или центрбеки Шахтера катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас работает с "Аль-Айном", высказался об игре "Шахтера" под руководством Роберто Де Дзерби.

В частности, специалист заявил, что "Шахтер" не играет первым номером против топ-соперников.

"Я не могу сказать, что "Шахтер" играет первым номером. Если опорники или центральные защитники катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером. Конечно, я вижу, что "Шахтер" улучшает ситуацию в этом плане и играет вперед.

Потому что первые матчи был просто контроль мяча центральных защитников. Но в последних матчах все уже лучше, идет обострение", - считает Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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Steelen (Запорожье)
24.12.2021 в 23:41
Игра первым номером - это как в игре шахтёра с интером, шахтёр пасуется возле своих ворот 20 минут и потом улетает с крупным счётом в конце. Вот это объяснение кто играл первым номером.
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.12.2021 в 23:38
Они просто не знают что с ним делать. А такое как де зебра их этому не научит. Потому и погнали с нормального чемпа.
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Steelen (Запорожье)
24.12.2021 в 23:34
Нужно добавить, что это не просто НЕигра первым номером, а какая то нелепая стрёмная перепасовка у своих ворот с дрожащими коленями.
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
24.12.2021 в 23:21
Полностью согласен.
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