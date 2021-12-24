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Ребров: Если опорники или центрбеки Шахтера катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером
Мнение специалиста
Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас работает с "Аль-Айном", высказался об игре "
В частности, специалист заявил, что "Шахтер" не играет первым номером против топ-соперников.
"Я не могу сказать, что "Шахтер" играет первым номером. Если опорники или центральные защитники катают мяч по 20 минут, то я не считаю, что команда играет первым номером. Конечно, я вижу, что "Шахтер" улучшает ситуацию в этом плане и играет вперед.
Потому что первые матчи был просто контроль мяча центральных защитников. Но в последних матчах все уже лучше, идет обострение", - считает Ребров.
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