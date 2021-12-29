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Динамо, Жилстрой-1, баскетболистки или киберспортсмены? Выбираем Команду года 2021!

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбор за вами!

Динамо, Жилстрой-1, баскетболистки или киберспортсмены? Выбираем Команду года 2021!

UA-Футбол
Новина українською

Наш телеграмм-канал UA Sport продолжает подводить итоги года, к завершению которого пошли уже не просто дни, а часы. На очереди у нас третий опрос, посвященный лучшей команде 2021 года. Нашлось место в нашем плебисците как отдельным коллективам, так и целой паралимпийской сборной. Кто был лучшим – конечно, выбирать вам. Не забывайте, что все опросы очень субъективны, ваша точка зрения может не совпадать с мнением других пользователей. Однако вы всегда можете аргументированно объяснить его в комментариях. А теперь – выбираем главную Команду года!

Претенденты на звание Команды года 2021:

  • Сборная Украины по синхронному плаванию – третье место на ОИ 2020
  • Сборная Украины по волейболу – выход в 1/8 финала ЧЕ
  • ФК Динамо Киев – первый с 2015 года "золотой дубль"
  • NAVI CS GO – лучшая киберспортивная команда года. Победа на турнирах BLAST Premier, PGL Major, Intel Grand Slam, Intel Extreme Masters, BLAST Premier: World Final
  • Сборная Украины по шахматам - сенсационная победа на чемпионате Европы
  • Женская сборная Украины по баскетболу – ни одного поражения в 2021-м и сенсационная победа над финалистками ОИ и Евробаскета, Францией
  • ФК Жилстрой-1 - дебютный выход украинской женской команды в групповой этап футбольной ЛЧ
  • Сборная Украины на Паралимпиаде – 98 медалей на Паралимпиаде 2020
  • БК Прометей – первый украинский клуб в плей-офф баскетбольной ЛЧ. В текущем чемпионате Украины еще не потерпел ни одного поражения
  • Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ – пять медалей (3-1-1) на ЧМ и две награды (0-1-1) на ОИ
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В статье: Динамо (Киев) Жилстрой-1 (женщины) (Харьков) женская сборная Украины по баскетболу женская сборная Украины по волейболу БК Прометей (Камянское) Natus Vincere
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