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Динамо, Жилстрой-1, баскетболистки или киберспортсмены? Выбираем Команду года 2021!
Выбор за вами!
Наш телеграмм-канал UA Sport продолжает подводить итоги года, к завершению которого пошли уже не просто дни, а часы. На очереди у нас третий опрос, посвященный лучшей команде 2021 года. Нашлось место в нашем плебисците как отдельным коллективам, так и целой паралимпийской сборной. Кто был лучшим – конечно, выбирать вам. Не забывайте, что все опросы очень субъективны, ваша точка зрения может не совпадать с мнением других пользователей. Однако вы всегда можете аргументированно объяснить его в комментариях. А теперь – выбираем главную Команду года!
Претенденты на звание Команды года 2021:
- Сборная Украины по синхронному плаванию – третье место на ОИ 2020
- Сборная Украины по волейболу – выход в 1/8 финала ЧЕ
- ФК Динамо Киев – первый с 2015 года "золотой дубль"
- NAVI CS GO – лучшая киберспортивная команда года. Победа на турнирах BLAST Premier, PGL Major, Intel Grand Slam, Intel Extreme Masters, BLAST Premier: World Final
- Сборная Украины по шахматам - сенсационная победа на чемпионате Европы
- Женская сборная Украины по баскетболу – ни одного поражения в 2021-м и сенсационная победа над финалистками ОИ и Евробаскета, Францией
- ФК Жилстрой-1 - дебютный выход украинской женской команды в групповой этап футбольной ЛЧ
- Сборная Украины на Паралимпиаде – 98 медалей на Паралимпиаде 2020
- БК Прометей – первый украинский клуб в плей-офф баскетбольной ЛЧ. В текущем чемпионате Украины еще не потерпел ни одного поражения
- Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ – пять медалей (3-1-1) на ЧМ и две награды (0-1-1) на ОИ
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