Динамо, Жилстрой-1, баскетболистки или киберспортсмены? Выбираем Команду года 2021!

Наш телеграмм-канал UA Sport продолжает подводить итоги года, к завершению которого пошли уже не просто дни, а часы. На очереди у нас третий опрос, посвященный лучшей команде 2021 года. Нашлось место в нашем плебисците как отдельным коллективам, так и целой паралимпийской сборной. Кто был лучшим – конечно, выбирать вам. Не забывайте, что все опросы очень субъективны, ваша точка зрения может не совпадать с мнением других пользователей. Однако вы всегда можете аргументированно объяснить его в комментариях. А теперь – выбираем главную Команду года!

Претенденты на звание Команды года 2021: