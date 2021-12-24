Врач Шахтера - о травме Траоре: Такого повреждения я за всю свою карьеру не видел

Глава медицинской службы донецкого " Шахтера " Артур Глущенко рассказал о ходе восстановления 20-летнего форварда "горняков" Лассины Траоре, который получил тяжелую травму в матче ЛЧ с "Интером".

"6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.

Точно такой травмы у игроков "Шахтера" я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев", — подытожил Глущенко.