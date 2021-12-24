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Врач Шахтера - о травме Траоре: Такого повреждения я за всю свою карьеру не видел
Лассина выбыл надолго
Глава медицинской службы донецкого "
"6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.
Точно такой травмы у игроков "Шахтера" я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.
Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев", — подытожил Глущенко.
Напомним, что в текущем сезоне Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей.
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