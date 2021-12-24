  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Врач Шахтера - о травме Траоре: Такого повреждения я за всю свою карьеру не видел
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Врач Шахтера - о травме Траоре: Такого повреждения я за всю свою карьеру не видел

Премьер-лига
(1 голосов)

Лассина выбыл надолго

Врач Шахтера - о травме Траоре: Такого повреждения я за всю свою карьеру не видел

Новина українською

Глава медицинской службы донецкого "Шахтера" Артур Глущенко рассказал о ходе восстановления 20-летнего форварда "горняков" Лассины Траоре, который получил тяжелую травму в матче ЛЧ с "Интером".

"6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели — в Барселоне, дальше — по плану.

Точно такой травмы у игроков "Шахтера" я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел.

Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев", — подытожил Глущенко.

Напомним, что в текущем сезоне Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...