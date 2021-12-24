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Мистер Твистер. Луческу, как тренер года в Румынии, не смог обойтись без скандала

Премьер-лига
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В Румынии к Луческу также неоднозначное отношение

Мистер Твистер. Луческу, как тренер года в Румынии, не смог обойтись без скандала

gsp.ro

Новина українською

Пока УПЛ ушла на зимнюю паузу, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отправился в отпуск в родную Румынию.

При этом, тренер заехал в Бухарест не просто так, а заодно и получил награду лучшему тренеру Румынии 2021 года.

Данный приз традиционно вручает одно из ведущих местных изданий Gazeta Sporturilor, и Мистеру данная награда досталась уже в 5-й раз. Ранее он получал ее в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

Победителя выбирают голосованием местные журналисты, болельщики, игроки и тренеры.

Мистер Твистер. Луческу, как тренер года в Румынии, не смог обойтись без скандала - изображение 1

Казалось бы, почетная награда лучшему тренеру страны, но и здесь противоречивый Луческу не смог обойтись без скандала.

После официального вручения приза тренер дал GSP обширное интервью, в котором был очень доволен результатом голосования, и благодарил всех причастных.

"Все, кто голосовал за меня, тренеры, игроки, капитаны, делали это, потому что хотели выразить уважение к тому, что мне удалось сделать в этом возрасте, когда другие сидят дома, в тепле и на диване.

Я был бы рад, если бы этот трофей получил более молодой тренер. Я был бы уверен, что он этого заслужил и мог обеспечить будущее румынского футбола", - говорил Луческу во время церемонии награждения.

Впрочем, уже через пару дней тренер заехал на местное ТВ, где в эфире программы Fotbal Club заявил прямо противоположное.

"Для нас (с сыном, - прим.) эти награды абсолютно ничего не значат!" - сказал Мистер.

Естественно, такой поворот событий нашел острый отклик в редакции газеты.

Журналисты выдали ряд публикаций, в которых вопрошают, почему тогда Луческу получил приз, который для него "ничего не значит", давал долгое и красивое интервью, при этом благодаря всех и вся.

Газета отмечает, что отношение Луческу – это отношение не к редакции, как таковой, а к тем, кто за него голосовал (журналисты, болельщики, игроки и тренеры).

Также румынская пресса напоминает, как Мирча Луческу в свое время, как и его сын Разван позже, тренировали сборную Румынию.

Мистер при прогрессе в игре не смог вывести команду на ЧМ-1986, за что был нещадно критикуем прессой, и той же Gazeta Sporturilor.

Примерно такая же история произошла и с Разваном Луческу, который не смог вывести команду на Евро-2012, при этом создав кучу конфликтов (одно отчисление Муту чего стоит) как в команде, так и в прессе, да и во всем румынском футбольном сообществе.

В итоге, судя по всему, Мистер очень здорово обиделся на местную прессу и федерацию футбола, которая "не смогла его защитить", и обвинив, при этом, GSP в заказных материалах.

"Когда Разван был тренером, даже Gazeta написала на первой полосе, что "осталось несколько дней до того, как мы избавимся от него.

У Рэзвана такая же философия, как и у меня, мы больше никогда не будем тренировать сборную после того, что произошло.

Тогда в GSP было написано, что мы больше не хотим быть болельщиками сборной Румынии. Кто им за это заплатил? Откуда это взялось? Наверное, это был заказ из-за рубежа", - говорил Луческу старший.

Естественно, ответила и Gazeta, удивляясь реакции тренера:

"Он стареет и не понимает, о чем говорит, или просто откровенен и ему все равно? Это признание демонстрирует презрение к болельщикам, коллегам и журналистам, голосовавшим за него?

Ведь эти люди, верили в него и восхищались им. Но уважал ли он их?

Если вы ведете дискуссию в области этики и говорите, что редакции заплатили, это не может оставаться как просто брошенное на ветер слово.

Либо Мирча Луческу доказывает правдивость своих слов, и тогда мы будем вынуждены срочно принять внутренние меры, либо он публично извиняется, как порядочный человек с его великой карьерой" - пишет издание.

Что же, как видим, скандал Мирча смог спровоцировать даже на отдыхе у себя на родине. Хотя, судя по всему, они сопровождают более-менее постоянно. И УПЛ – далеко не исключения из правил.

Но и отметим, что уж как, но всю заинтересованную футбольную общественность наставник киевлян разогревать умеет. Делает ли он это от души, либо просто ради пиара – не так важно. Главное, что Луческу остается Луческу и в 76 лет.

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В статье: Мирча Луческу Румыния Динамо (Киев) Разван Луческу
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