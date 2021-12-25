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Палкин: ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму за Жозе Боту

Премьер-лига
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Функционер поделился деталями

Палкин: ПАОК заплатил достаточно серьезную сумму за Жозе Боту

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал трансфер главного селекционера "горняков" Жозе Боту в греческий "ПАОК":

– Сергей Анатольевич, почему ушел Жозе Боту и как вы оцените его работу?

– Можно сказать, что он уходит на повышение. В "ПАОК" ему предложили должность спортивного директора, он полностью будет курировать трансферную политику, деятельность первой команды. Он давно об этом мечтал, думал. Это шаг вперед с точки зрения ответственности, которая у него будет в новом клубе. Я был против перехода, но есть желание самого Жозе Боту, а также сумма отступных в контракте. "ПАОК" заплатил достаточно серьезную сумму, и тут я уже был бессилен остановить какие-либо процессы.

Хочется только пожелать Боту успехов, удачи, фарта. Мы провели несколько хороших лет. Фактически все футболисты, которые были приобретены с участием Боту, играют. Единственный Сиприано, и то мы его брали свободным агентом, сейчас выступает в аренде в "Сьоне". При этом для швейцарского клуба он является серьезной боевой единицей и имеет постоянную игровую практику. Все остальные футболисты задействованы в основе "Шахтера" и играют. Была проделана хорошая работа, однако понятно, что пределов совершенству нет и есть куда расти, но это уже другая история.

– Планируете найти ему замену?

– Мы сейчас занимаемся этим вопросом, запустили процесс и ищем нового главного скаута. Но так как это произошло буквально несколько дней назад, думаю, через две-три недели наработки будут.

– Кандидатуры есть?

– Есть, но их пока рано называть. Скажешь, а потом не получится, и болельщики будут говорить, что давал пустые обещания, - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) ПАОК Жозе Боту
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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