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Козловский: Мы будем воспитывать футболистов и продавать очень дорого. Дешевого трансфермаркета не будет

Премьер-лига
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(2 голосов)

Функционер настроен решительно

Козловский: Мы будем воспитывать футболистов и продавать очень дорого. Дешевого трансфермаркета не будет

Новина українською

Президент ФК "Рух" из Львова Григорий Козловский дал комментарий о возможных трансферах команды:

"Я бы придержал Кухаревича еще на 2 года, но он сильно рвался за границу – я не имел морального права его держать. Думаю, сейчас и Николай, и многие футболисты видят, что это было рановато. Он не готов еще.

Важно продавать футболиста в 22-23 года – он готов, сформирован. Но есть разные случаи.

Я бы не хотел говорить о конкретных предложениях, но поверьте – у меня лежат предложения по более 1 миллиону евро на некоторых футболистов. Но теперь мы будем подходить со здравым смыслом и холодной головой – будем делать все профессионально.

Это месседж для футбольных клубов – дешевого трансфермаркета для футбольных клубов в "Рухе" не будет. Это и для украинских клубов, которые думают, что за 3 рубля могут выкупить какого-то игрока. Так не будет.

Мы будем воспитывать футболистов и очень дорого продавать в клубы, которые готовы за них платить. Игрок, которого мы воспитали, будет совсем на другом уровне и будет получать совсем другую зарплату", – сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский Николай Кухаревич
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Daddygo (Харьков)
25.12.2021 в 12:37
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