Liverpool Echo: Бенитес может сразу бросить Миколенко в горнило АПЛ

Похоже, переход Виталия Миколенко в "Эвертон" таки состоится. Ранее о трансфере заявил Мирча Луческу, о пополнении в составе ирисок активно пишут английские СМИ.

Более того, они не исключают, что Виталию сразу же придется "вступить в бой". В частности, издание Liverpool Echo пишет:

"Люка Динь пропустил последние три матча "Эвертона" (напомним, у него конфликт с тренером – прим.), а Бен Годфри закрывал позицию левого защитника с неоднозначным результатом. Это значит, что если Миколенко прибудет в январе, его могут сразу бросить на линию огня на Гудисон Парк".

Отметим, что уже второго января "Эвертон" сыграет с "Брайтоном" в рамках 21-го тура АПЛ. Восьмого января команда Бенитеса сыграет на выезде с "Халлом" в рамках Кубка Англии. А 15-го января "Эвертон" ожидает выезд в гости к "Норвичу" в чемпионате.

Добавим, что Миколенко в текущем сезоне отыграл 20 матчей, последний – 12 декабря против "Зари" (ничья 1:1). В его активе три результативных передачи.

Напомним, что, по информации СМИ, "Эвертон" заплатит "Динамо" около 20 млн евро, сумма будет выплачиваться в течение нескольких лет.