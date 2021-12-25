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Довбик: Серия А мне нравится больше всего

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игрок готов к переходу

Довбик: Серия А мне нравится больше всего

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик дал комментарий о возможном уходе из клуба:

– "Бешикташ" год назад был готов заплатить за тебя 2,5 млн евро, летом ты был на карандаше "Фиорентины", "Торино", "Сампдории", "Марселя" и "Реал Сосьедад". В последний день трансферного окна "Труа" выходил на видеосвязь с "Днепром-1" – сумма фигурировала около 5 млн евро. Сейчас вроде немецкие клубы интересуются. Что из этого тебе известно?

– 80% из этого всего – правда. Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать.

– Ты держишь в тонусе уровень иностранного языка, нет репетиторства?

– Все есть. Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода.

– Для какого футбола ты больше всего подходишь?

– Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверно, – сказал Довбик.

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В статье: Серия А Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (5)
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crokodil (Днепропетровск)
25.12.2021 в 14:07
В Геную только, пока стоит недорого . Будет Шеве палочкой -выручалочкой (как в сборной). А там ,уверен, он свое наберет и вместе пойдут поднимать Милан ))
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Artemanat (Кривой Рог)
25.12.2021 в 13:52
Дженоа вместо Миранчука за 12млн лучше Довбыка взять,ну или обменять с доплатой на кого-то без паспорта ЕС! Фиорентина и Торино тоже хорошие варианты как замена Влаховича и Белотти!
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MaximSK (Киев)
25.12.2021 в 14:05
А если Дженоа в Серию Б вылетит, что делать? Минимум 1 сезон там играть?
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SeventyFour (Phoenix)
25.12.2021 в 13:13
В Фиорентину бы! И город очень красивый, и команда . И петуха кокорина выгонят
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Будєм разбіратся (Київ)
25.12.2021 в 12:37
Був з місяць тому в Дніпрі, заїхав повечеряти в стейк хаус. Дивлюсь Артем сидить один каву п’є. Підійшов привітався, подякував за Швецію. Приємний скромний хлопець. Вірю в його талант
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