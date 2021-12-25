Довбик: Серия А мне нравится больше всего

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик дал комментарий о возможном уходе из клуба:

– "Бешикташ" год назад был готов заплатить за тебя 2,5 млн евро, летом ты был на карандаше "Фиорентины", "Торино", "Сампдории", "Марселя" и "Реал Сосьедад". В последний день трансферного окна "Труа" выходил на видеосвязь с "Днепром-1" – сумма фигурировала около 5 млн евро. Сейчас вроде немецкие клубы интересуются. Что из этого тебе известно?

– 80% из этого всего – правда. Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать.

– Ты держишь в тонусе уровень иностранного языка, нет репетиторства?

– Все есть. Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода.

– Для какого футбола ты больше всего подходишь?

– Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе всех, наверно, – сказал Довбик.