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Делегация Ингульца прошла стажировку в клубе Ла-Лиги
Команда растет и развивается
фото - ФК Інгулець
Представители "Ингульца" из Петрово прошли стажировку в испанском ФК "Эльче", который выступает в Ла Лиге. Украинский клуб наладил сотрудничество с заграничной командой.
В солнечную Испанию ездили первый вице-президент "Ингульца" Николай Журило, главный тренер Сергей Лавриненко и его помощник Сергей Таран, а также игроки: Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. Во время визита украинцы познакомились с клубной инфраструктурой "Эльче", а также побывали на тренировках основного состава и воспитанников академии.
Кроме стажировки, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между испанским и украинским клубом. Сообщается, что этот визит состоялся по приглашению ФК "Эльче".
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