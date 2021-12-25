Делегация Ингульца прошла стажировку в клубе Ла-Лиги

Представители "Ингульца" из Петрово прошли стажировку в испанском ФК "Эльче", который выступает в Ла Лиге. Украинский клуб наладил сотрудничество с заграничной командой.

В солнечную Испанию ездили первый вице-президент "Ингульца" Николай Журило, главный тренер Сергей Лавриненко и его помощник Сергей Таран, а также игроки: Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. Во время визита украинцы познакомились с клубной инфраструктурой "Эльче", а также побывали на тренировках основного состава и воспитанников академии.

Кроме стажировки, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между испанским и украинским клубом. Сообщается, что этот визит состоялся по приглашению ФК "Эльче".