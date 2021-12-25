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Делегация Ингульца прошла стажировку в клубе Ла-Лиги

Премьер-лига
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Команда растет и развивается

Делегация Ингульца прошла стажировку в клубе Ла-Лиги

фото - ФК Інгулець

Новина українською

Представители "Ингульца" из Петрово прошли стажировку в испанском ФК "Эльче", который выступает в Ла Лиге. Украинский клуб наладил сотрудничество с заграничной командой.

В солнечную Испанию ездили первый вице-президент "Ингульца" Николай Журило, главный тренер Сергей Лавриненко и его помощник Сергей Таран, а также игроки: Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. Во время визита украинцы познакомились с клубной инфраструктурой "Эльче", а также побывали на тренировках основного состава и воспитанников академии.

Кроме стажировки, стороны подписали соглашение о сотрудничестве между испанским и украинским клубом. Сообщается, что этот визит состоялся по приглашению ФК "Эльче".

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В статье: Младен Бартулович Владислав Лупашко Богдан Шуст Ла Лига Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Эльче
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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