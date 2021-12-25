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Жозе Боту: Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина! Вы навсегда в моем сердце
Специалист имеет теплые чувства
shakhtar.com
Экс-глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту, который недавно переехал в греческий "ПАОК", попрощался с донецким клубом и со страной:
"Спасибо, "Шахтер", спасибо, Украина! Это были замечательные три с половиной сезона. Желаю всего наилучшего клубу и стране. Вы навсегда останетесь в моем сердце.
Сейчас пришло время новых вызовов. Спасибо всем", – написал Боту.
Напомним, греческий ФК "ПАОК" заплатил отступные за португальского специалиста. В новом клубе Жозе будет занимать должность спортивного директора.
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