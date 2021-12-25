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Жозе Боту: Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина! Вы навсегда в моем сердце

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист имеет теплые чувства

Жозе Боту: Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина! Вы навсегда в моем сердце

shakhtar.com

Новина українською

Экс-глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту, который недавно переехал в греческий "ПАОК", попрощался с донецким клубом и со страной:

"Спасибо, "Шахтер", спасибо, Украина! Это были замечательные три с половиной сезона. Желаю всего наилучшего клубу и стране. Вы навсегда останетесь в моем сердце.

Сейчас пришло время новых вызовов. Спасибо всем", – написал Боту.

Напомним, греческий ФК "ПАОК" заплатил отступные за португальского специалиста. В новом клубе Жозе будет занимать должность спортивного директора.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Жозе Боту
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
25.12.2021 в 16:24
Я не помню чтобы в нашем чемпионате за кого то из функционеров платили отступные. Будет первым.
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