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Шахтер отказался продавать Мудрика в Брентфорд за 12 млн

Премьер-лига
(1 голосов)

Англичане предлагали вингеру зарплату в 28 тысяч фунтов в неделю

Шахтер отказался продавать Мудрика в Брентфорд за 12 млн

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Брентфорд" сделал предложение по трансферу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. Но "горняки" ответили отказом и желают сохранить 20-летнего игрока. Об этом для Tribuna.com сообщил агент молодого футболиста Алексей Алехин.

"Да, действительно "Брентфорд" заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.

Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

"Брентфорд" сделал предложение "Шахтеру" в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы", – сказал Алехин.

После 16 туров АПЛ "Брентфйорд" занимает 12 место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (10)
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MaximSK (Киев)
25.12.2021 в 17:29
Мне кажется он еще не готов к АПЛ, он только начал играть в Шахтере, хотя ему уже 20 лет, если переходить, то через год только
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.12.2021 в 17:24
А был ли мальчик:)) чо то не верю . Может 12 лямов гривен?
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+1
0
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WuTаng (Київ)
25.12.2021 в 17:23
Треба продавати, інакше буде ще один Циганков
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+1
0
SoLoMoN1607 (N .K)
25.12.2021 в 17:16
Вот и вся суть украинского футбола,а потом говорят что наши за границей не играют! 12 лямов это просто космос цена, но нет он еще не отдал долг Шахтеру! ( Смешно и обидно)
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+1
0
xapyga (Запорожье)
25.12.2021 в 17:13
Судя по вью Балули, которому в Шипе платили 18, но на руки 10. Цифра 28000 без вычета налогов, так что не такая и большая эта сумма, Шахта просто подымет зарплату
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0
-2
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Просто Квашин (Харьков)
25.12.2021 в 17:12
От уроды ржавые ... Готовят Мише судьбу Гая, Белика, Тотовицкого и многих других... И Мудрик мог стать Шевченком, Лужным или Малиновским...
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0
-1
royalstas (Вінниця)
25.12.2021 в 17:11
Ні ні ні, йому потрібно ще в УПЛ погнити пару рочків) Набратись ще більше понтів, підписати з Шахтою новий контракт на рівні з Коноплянкою і забити на футбол. Тоді можна буде відпускати в років 26 як Коваленка фрі трансфером чи символічно за лям =)
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+2
-1
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alex.belogubko (одесса)
25.12.2021 в 17:09
дайте пацану заработать --ШД это не его команда там нет нормального тренера а есть физрук
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+2
0
Dr. House (Поділля)
25.12.2021 в 16:30
Не дали Мишке шанса... Уйдёт бесплатно как Коваленко через лет пять...
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+5
0
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Spokoyno (Київ)
25.12.2021 в 17:09
Може і так Проте АПЛ це великий виклик... втричі більші навантаження! А у команді середині таблиці, ще велика праця на захист. Чи зміг би Мудрик пристосуватися, на жаль поки ми на взнаємо... До того що просто агент бажає щось заробити на слухах теж не останній варіант.
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0
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