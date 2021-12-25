Шахтер отказался продавать Мудрика в Брентфорд за 12 млн

"Брентфорд" сделал предложение по трансферу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. Но "горняки" ответили отказом и желают сохранить 20-летнего игрока. Об этом для Tribuna.com сообщил агент молодого футболиста Алексей Алехин.

"Да, действительно "Брентфорд" заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.

Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

"Брентфорд" сделал предложение "Шахтеру" в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы", – сказал Алехин.