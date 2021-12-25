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Шахтер отказался продавать Мудрика в Брентфорд за 12 млн
Англичане предлагали вингеру зарплату в 28 тысяч фунтов в неделю
Фото - Олександр Приходько
"Брентфорд" сделал предложение по трансферу вингера "Шахтера" Михаила Мудрика. Но "горняки" ответили отказом и желают сохранить 20-летнего игрока. Об этом для Tribuna.com сообщил агент молодого футболиста Алексей Алехин.
"Да, действительно "Брентфорд" заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.
Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.
"Брентфорд" сделал предложение "Шахтеру" в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы", – сказал Алехин.
После 16 туров АПЛ "Брентфйорд" занимает 12 место в турнирной таблице. В нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.
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