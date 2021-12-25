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Вирт: Верес может побороться за 7-е место
Наставник ровенской команды считает это реальной целью
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт высказался насчет задач команды на вторую часть УПЛ.
"Можем побороться за 7-е место. Мы подняли планку довольно высоко. Хотя поначалу хотели просто закрепиться в УПЛ.
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Считаю, что мы довольно равномерно провели всю дистанцию в 18 туров. От того, как мы укрепимся, как подготовимся на сборах, и будет зависеть наш результат", – рассказал Вирт.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.12.2021 в 19:38
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