Вирт: Верес может побороться за 7-е место

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт высказался насчет задач команды на вторую часть УПЛ.

"Можем побороться за 7-е место. Мы подняли планку довольно высоко. Хотя поначалу хотели просто закрепиться в УПЛ.

Считаю, что мы довольно равномерно провели всю дистанцию в 18 туров. От того, как мы укрепимся, как подготовимся на сборах, и будет зависеть наш результат", – рассказал Вирт.