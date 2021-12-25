Бартулович, Шуст и Лупашко могут закончить карьеру уже зимой

Сразу несколько игроков "Ингульца" могут "повесить бутсы на гвоздь" уже этой зимой.

Речь идет о голкипере Богдане Шусте и хавбеках Владиславе Лупашко и Младене Бартуловиче.

Футболисты продолжат работать в структуре "Ингульца" в роли тренеров. Но если клубу не удастся найти замену им в это трансферное окно, то игроки могут продолжить выступать в чемпионате Украины.

Всем игрокам по 35 лет, в текущем сезоне Бартулович провел 12 поединков, Шуст - 5 матчей, а Лупашко - 4 игры.