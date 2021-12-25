Ребров: Гармаш играл только сердцем. Дениса необходимо было собрать на поле

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мыслями насчет Дениса Гармаша, с которым работал в киевском "Динамо".

– Вы удивлены тем, как сейчас играет Гармаш?

– Я не удивлен, я рад, что ему нашли позицию на поле. В его работоспособности я не сомневался. Гармаша необходимо было собрать на поле, чтобы он подчинился какой-то тактике. Этот игрок играл только сердцем. Когда тебе нужно прессинговать – ставь Гармаша, он будет бежать всегда. Но у него были проблемы с тем, что делать после прессинга, как возвращаться в свою позицию.

Сейчас, когда он играет на острие, ему не надо возвращаться в свою позицию, он в основном там, в чужой штрафной. Он опасен, потому что сильный, он очень грамотный, умный. В штрафной площадке любому центральному защитнику с ним тяжело. Даже если он проигрывает верховую борьбу, то он борется за мяч до последнего, – рассказал Ребров.