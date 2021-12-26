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Довбик стал лучшим игроком Днепра-1 в 2021 году

Премьер-лига
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Довбик стал лучшим игроком Днепра-1 в 2021 году

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" провел голосование по определению лучшего игрока 2021-го года в клубе. Им стал нападающий Артем Довбик.

Всего в этом выборе принял участие 561 болельщик. Каждый из опрашиваемых должен был выбрать трех футболистов, которых он считает лучшими и распределить им баллы по схеме: первому – три очка, второму – два, третьему – одно.

Однозначным лидером по итогам голосования стал Артем Довбик с 1923 баллами (596 первых мест, 59 вторых, 17 третьих). Он почти вдвое опередил серебряного призера этого опроса Александра Пихаленко, у которого 1081 набранное очко. Тройку призеров замыкает левый защитник команды Владислав Дубинчак (392 балла).

Отметим, что Довбик в 2021 году провел 32 матча за днепрян, отметившись 18-ю голами и пятью ассистами. В частности, в текущем сезоне на его счету 14 мячей – сейчас он лучший бомбардир УПЛ с отрывом от второго Цыганкова на три взятия ворот.

Также добавим, что Артем в 2021 году дебютировал за сборную Украины и уже успел в шести матчах дважды забить и однажды записать в свой актив результативную передачу.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в пять миллионов евро.

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В статье: Артем Довбик Александр Пихаленок СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
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