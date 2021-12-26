Козловский в коммунистическом стиле Маркса и Энгельса прокомментировал важность Кучука для Руха

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский прокомментировал важность главного тренера Леонида Кучука для команды и упомянул его в контексте развития клуба:

“Карл Маркс и Фридрих Энгельс говорили: “Дух коммунизма бродит по Европе”. Дух Кучука никуда не девался, когда он ушел из клуба в первый раз. Я бы вообще поделил историю “Руха” на две части: до прихода Кучука и после него.

До его прихода мы были любителями. Занимались футболом так, как мы любили, это было весело, красиво, корпоративы. Каждый матч у нас был праздник, мы просто кайфовали от этого процессы. Но настают рабочие будни. Наш праздник затянулся, с ним мы попали в клуб взрослых футбольных парней. Должен был начаться профессионализм.

Тут мы сели, как бабка у разбитого корыта, и поняли, что пора работать. Я благодарен Игорю Дедышину за то, что он убедил меня сесть за стол переговоров с Леонидом Кучуком и начать говорить о клубе. Я даже не верил, что он придет сюда. Я думал, что сядем, поговорим и разойдемся. Зато денег не просит.

Но так случилось, что мы почувствовали друг друга, у нас произошел коннект. С этого момента, я считаю, мы стали профессиональным клубом. То, что он принес в наш клуб – впечатляло. То, что он посеял в этот момент, те вещи, которые он делал, то рвение, с которым он работал – возле него плакали водители, массажисты и уборщики. Поблажек не было ни у кого, даже у меня.

Кому-то нравилось это, кому-то нет. Но в этот момент мы вспахивали невспаханное поле. Легко это делать, когда нет заросших деревьев и джунглей. А нам пришлось вспахивать поле, которое еще никто не вспахивал. Леонид Станиславович вспахал это поле и засеял хорошее зерно.

Почему был Иван Федык? Он почти 6 лет проработал с Кучуком. Фактически, он творение Кучука. Мы не хотели, чтобы был разрыв. Он не произошел. Как говорят Фридрих Энгельс и Карл Маркс: “Дух Кучука из “Руха” никуда не девался", - сказал Козловский.