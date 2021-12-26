Акценты. Арифметика простых чисел. Осенние итоги УПЛ

Два с половиной месяца паузы между осенней и весенней частями нашего сезона неизбежно делят его на два практически самостоятельных календарных цикла. Слишком многое меняется за это время, хотя бы в кадровом отношении, а некоторые команды способны измениться до неузнаваемости. Стало быть, самое время для каких-то итогов.

В этом блоге мы отслеживали каждый тур чемпионата страны, с точки зрения не специалиста, не профессионала, и даже не болельщика. А самого обыкновенного зрителя, который наблюдал футбол на экране. И который (бывают же такие чудаки!) добросовестно отсмотрел все матчи сезона на сегодня – иначе ему было бы неинтересно.

То есть, речь идет о, как минимум, системном взгляде на наш футбол высшего эшелона. К тому же, автор неизменно пытался быть последовательным – насколько это было в его возможностях. Более десятка лет назад он разработал собственную нехитрую схему восприятия футбола, которой с тех пор и следует, делясь с вами ее результатами.

Так происходило из тура в тур, а сегодня мы попытаемся обобщить 18 сыгранных туров методом элементарной арифметики. Лично мне любопытно, что скажут нам эти простые числа, полученные путем сложения и деления. Надеюсь, что и среди вас найдутся те, кому будут небезынтересны вычисленные автором тенденции или закономерности.

Естественно, все базируется на личном восприятии отдельного индивидуума. А во главу угла положены наиболее яркие эпизоды матчей – то, из-за чего подавляющее большинство из нас, собственно и смотрит футбол. Что еще? К счастью или к сожалению, но у автора сегодня нет ни клубных предпочтений, ни предвзятости. Верьте иль не верьте.

Я выделил семь главных, на мой взгляд, аспектов зрительского интереса к футболу. Их мы и рассматриваем, если можно так выразиться, в цифровом измерении.

Зрелищность. Это когда на первом месте игра, а не борьба. Среднестатистического зрителя в футболе привлекает не тактическая выучка, не темп игры или самоотверженность в борьбе за мяч – ему подавай как можно больше остроты у ворот. И не суть важно, в результате чего именно. Поэтому здесь нашим критерием являются опасные моменты.

Разумеется, степень их опасности автор определяет по своему усмотрению. А чего вы хотели от авторского блога? Все просто: мог мяч влететь в ворота или нет – как увиделось это совершенно конкретному зрителю, у которого нет нужды болеть за конкретную команду. Именно зрителю – не эксперту. Который предлагает вам здесь свое видение.

И зрелищность определяется не эмоционально – когда душа развернулась и завернулась обратно. А на основе конкретных цифр. Давно замечено, что нормой смотрибельности игры можно считать один опасный момент в течение 10 минут, в среднем. Если же настоящая острота у ворот возникает в два раза реже, это однозначно незрелищный матч.

Итак, на данный момент, в чемпионате Украины состоялись 143 поединка. По моим (здесь и далее – скромным) подсчетам, достаточно зрелищными мог бы назвать 80 из них – около 56%. В то же самое время, 30 матчей я бы однозначно к просмотру не рекомендовал вообще – почти 21%.

Грубо говоря, половина игр – зачетные, а каждая пятая – оторви и выбрось. Много это или мало – пусть каждый для себя решит сам.

Чаще всего в зрелищных поединках принимала участие команды из Одессы, которую вы называли "Черноморцем" - 15 из 18. По 14 таких матчей у "Динамо" и "Зари". У "Шахтера" насчитал 12.

Меньше всего смотрибельных игр было с участием "Руха" - всего 5. У "Колоса" - 6, по 7 – у "Вереса" и "Миная".

Чаще всего в "зрелищах" под девизом: "Они позорят УПЛ" был замечен мною "Верес" - 9 из 18, половина. 8 раз – "Рух", 6 – "Колос".

Ни разу не запятнали себя участием в этом суррогате футбола те же "одесситы". Лишь один такой поединок пришелся на долю "Динамо", по два – у "Шахтера", "Миная" и "Мариуполя".

Знаю о чем говорю, ибо мне лично пришлось выстрадать у экрана все это время.

Интрига. Это когда результат реально неизвестен практически до финального свистка – таков идеал для нейтрального футбольного зрителя. Болельщик называет такое "валидолом", но настоящая игра бывает максимально интересна именно этим.

Я определил для себя следующий критерий. Если решающий гол был забит, или последний шанс изменить результат случился после 70-й минуты – интрига удалась. Ведь не менее трех четвертей времени поединка он держал вас в напряжении, в неведении. Таких матчей насчитал 76 (или свыше 53%). То есть, опять чуть больше половины.

Ну а если, чем сердце успокоится, становится известно еще до перерыва – это полная дискредитация интриги. И такое счастье нам приваливало в 29 играх (свыше 20%). То есть, вновь каждый пятый случай, в среднем. Как видите, практически та же пропорция. Хотя здесь мы смотрим на УПЛ совершенно в ином ракурсе.

Чаще всего "валидолила" на радость любителям игры "Александрия" - 16 раз из 18. 13 таких матчей у "Миная", 11 – у "Ворсклы".

Реже всего баловал нас этим "Верес" - 6 игр. У "Динамо" таких случаев было 7, у "Шахтера", "Ингульца" и "Мариуполя" - по 8.

Еще в первом тайме чаще всего все решалось в поединках с участием "Днепра-1" - 7 раз. По 5 таких матчей у "Динамо", "Зари", "Ингульца" и "Мариуполя".

Реже всего преждевременно падал занавес и терялся интерес к исходу встречи в матчах "Александрии", "Металлиста 1925", "Львова" и "Миная" - по 2 раза.

Еще раз: мы говорим здесь о том, что удерживает внимание зрителя. Но не о том, что греет душу болельщика.

Логика. Одним из непременных атрибутов нашего интереса к футболу является то, насколько результат и счет матча отвечает логике игры. Это отнюдь не значит, что нелогичный исход обязательно говорит о кричащей несправедливости. И все же нормальный зритель привык отслеживать и это.

Основываясь на тех же опасных моментах, автор применяет здесь элементарное и бесчисленное количество раз проверенное житейское правило: три случая – закономерность. Переводя на язык футбола: в среднем, как правило, голом завершается один из трех голевых шансов. Можете не соглашаться, но я это подметил очень давно.

Таким образом, из соотношения голевых моментов двух команд высчитывается условно оптимальный счет для данной конкретной игры. Нередко эти цифры соответствуют тем, что на табло. Иногда они "корректируют" счет, но не результат. Но случается и такое, что результат прямо им противоречит. Тогда мы здесь говорим о нелогичности исхода.

По этим критериям, насчитал ровно 50 матчей, завершившихся строго "по фэн-шую" - результат которых назвал бы абсолютно закономерным. А это почти 35% – более трети от общего числа.

В то же время, лишь 40 игр (около 28%) принесли нам нелогичный итог. То есть, в целом все было более-менее логично на 72%. Не искать логики в футболе, говорите?

Больше всего поединков, в которых она целиком и полностью торжествовала, было с участием "Десны" и "Днепра-1" - по 9. У "Шахтера", "Львова" и "Ингульца" по 8 таких случаев.

Меньше всего образцов закономерного исхода было в матчах с участием "Руха" - 3. По 4 – у "Динамо", "Ворсклы" и "Металлиста 1925".

С очевидно нелогичным результатом чаще других завершались игры того же "Руха" - 8 раз. По 7 таких матчей у "Ворсклы", "Вереса", "Металлиста 1925" и команды из Одессы.

Реже всего логика подводила во встречах с участием "Шахтера" и "Ингульца" - по 2 раза. У "Динамо", "Днепра-1" и "Мариуполя" - по 3 таких случая.

И следует помнить, что: а) речь идет не о несправедливости результата – о его несоответствии соотношению шансов в игре; б) мы не выделяем результаты со знаком "плюс" или "минус": нелогичными могли быть как победы, так и поражения каждой конкретной команды. И, разумеется, ничьи.

Пожалуй, хватит с вас цифр на сегодня. В следующий раз поговорим о судействе, везении, личностях и симпатиях автора. Конечно, только с теми, кто умеет читать "многабукафф и частацифрафф".

Фото - Александр Приходько