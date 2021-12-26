Минай проявляет интерес к своему бывшему защитнику, ныне – игроку Маруиполя

Закарпатский "Минай" определил свои трансферные цели, одной из которых является их экс-игрок, фланговый защитник Петр Стасюк. Сейчас он выступает за "Мариуполь", отыграв в текущем сезоне 17 матчей чемпионата и два поединка Кубка Украины. Ранее Петр Стасюк в течение двух сезонов, - 2018/19 и 2-19/20, - защищал цвета "Миная".

Закарпатский клуб хотел бы воспользоваться плохим турнирным положением "Мариуполя", вернув Петра Стасюка, который может закрыть проблемную позицию на одном из флангов обороны. Однако многое будет зависеть от финансовой составляющей, а также от того, кто в зимнее межсезонье возглавит "Минай" и какой вектор будет выбран новым тренером.

После первой части сезона "Мариуполь" идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав восемь очков. "Минай" – предпоследний, имея в активе девять баллов.