Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрченко: Пункта, что я вернусь в Десну, если не найду команду, нет
"Северяне" не полностью рассчитались с игроком
Фото: ФК Десна
Украинский полузащитник Владлен Юрченко прокомментировал свой уход из черниговской "Десны":
“ – Так вы разорвали контракт с “Десной” или нет?
– Да, разорвал.
– В чем причина?
– Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я и воспользовался.
– Новую команду ищите в Европе или Украине?
– И там, и там. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать.
– Возвращение в “Зарю” возможно?
– Не знаю. В футбольной жизни все возможно.
– В последнее время общались с кем-то из луганского клуба?
– Пока не могу сказать, пусть это будет секрет.
– “Десна” рассчиталась с вами по зарплате?
– Не полностью.
– Правда, что вы вернетесь в “Десну”, если зимой не перейдете в европейский клуб?
– Нет, такого нет. Просто был пункт, который позволял мне разорвать контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.
– Почему многие уходят из “Десны”: вы, Тотовицкий, Будковский?
– Не могу сказать, у каждого своя ситуация. У тех, кто ушли, закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились.
– То есть прямо больших финансовых проблем, из-за которых команда может не доиграть сезон, нет?
– Я не могу сказать, не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет.
– Задолженность за сколько месяцев?
– У каждого по-разному, точно не могу сказать.
– Президент “Десны” поставил цель войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально, учитывая, что ушли важные игроки?
– Никто же не знает, кто придет на их место. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно.
– Рябоконь не планирует покинуть "Десну" в связи с уходом ряда игроков?
– Без понятия”, – сказал Юрченко.
Отметим, что Владлен присоединился к черниговской команде в конце сентября этого года. В его активе один гол и два ассиста за семь матчей УПЛ.
Популярное сейчас
- Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне почти в семь раз больше, чем в Динамо
- Гвардиола: Рано или поздно Манчестер Сити придется купить нападающего
- Перспектива для Лунина и предложение по Мудрику. Главные новости за 25 декабря
- Новый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО