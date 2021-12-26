Юрченко: Пункта, что я вернусь в Десну, если не найду команду, нет

Украинский полузащитник Владлен Юрченко прокомментировал свой уход из черниговской "Десны":

“ – Так вы разорвали контракт с “Десной” или нет?

– Да, разорвал.

– В чем причина?

– Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я и воспользовался.

– Новую команду ищите в Европе или Украине?

– И там, и там. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать.

– Возвращение в “Зарю” возможно?

– Не знаю. В футбольной жизни все возможно.

– В последнее время общались с кем-то из луганского клуба?

– Пока не могу сказать, пусть это будет секрет.

– “Десна” рассчиталась с вами по зарплате?

– Не полностью.

– Правда, что вы вернетесь в “Десну”, если зимой не перейдете в европейский клуб?

– Нет, такого нет. Просто был пункт, который позволял мне разорвать контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.

– Почему многие уходят из “Десны”: вы, Тотовицкий, Будковский?

– Не могу сказать, у каждого своя ситуация. У тех, кто ушли, закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились.

– То есть прямо больших финансовых проблем, из-за которых команда может не доиграть сезон, нет?

– Я не могу сказать, не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет.

– Задолженность за сколько месяцев?

– У каждого по-разному, точно не могу сказать.

– Президент “Десны” поставил цель войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально, учитывая, что ушли важные игроки?

– Никто же не знает, кто придет на их место. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно.

– Рябоконь не планирует покинуть "Десну" в связи с уходом ряда игроков?

– Без понятия”, – сказал Юрченко.