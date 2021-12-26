  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Юрченко: Пункта, что я вернусь в Десну, если не найду команду, нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрченко: Пункта, что я вернусь в Десну, если не найду команду, нет

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

"Северяне" не полностью рассчитались с игроком

Юрченко: Пункта, что я вернусь в Десну, если не найду команду, нет

Фото: ФК Десна

Новина українською

Украинский полузащитник Владлен Юрченко прокомментировал свой уход из черниговской "Десны":

– Так вы разорвали контракт с “Десной” или нет?

– Да, разорвал.

– В чем причина?

– Ни в чем. Просто в контракте был пункт, которым я и воспользовался.

– Новую команду ищите в Европе или Украине?

– И там, и там. Нет определенного вектора. Клубы и чемпионаты пока не могу назвать.

– Возвращение в “Зарю” возможно?

– Не знаю. В футбольной жизни все возможно.

– В последнее время общались с кем-то из луганского клуба?

– Пока не могу сказать, пусть это будет секрет.

– “Десна” рассчиталась с вами по зарплате?

– Не полностью.

– Правда, что вы вернетесь в “Десну”, если зимой не перейдете в европейский клуб?

– Нет, такого нет. Просто был пункт, который позволял мне разорвать контракт. Пункта, что я вернусь назад, если не найду команду, нет.

– Почему многие уходят из “Десны”: вы, Тотовицкий, Будковский?

– Не могу сказать, у каждого своя ситуация. У тех, кто ушли, закончились контракты. Это обычная ситуация в футболе. Наверное, не договорились.

– То есть прямо больших финансовых проблем, из-за которых команда может не доиграть сезон, нет?

– Я не могу сказать, не знаю. Президент выплачивал деньги. Задолженность есть, но так, чтобы вообще не платили, такого нет.

– Задолженность за сколько месяцев?

– У каждого по-разному, точно не могу сказать.

– Президент “Десны” поставил цель войти в топ-5 УПЛ и попасть в еврокубки. Это реально, учитывая, что ушли важные игроки?

– Никто же не знает, кто придет на их место. Этот вопрос открыт пока открыто трансферное окно.

– Рябоконь не планирует покинуть "Десну" в связи с уходом ряда игроков?

– Без понятия”, – сказал Юрченко.

Отметим, что Владлен присоединился к черниговской команде в конце сентября этого года. В его активе один гол и два ассиста за семь матчей УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Владлен Юрченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artefact (Киев)
26.12.2021 в 15:22
Кто эту гниль приглашал в Десну? И с какой целью?
Ответить
0
0
best climate (Одесса)
26.12.2021 в 15:16
В Заре хорошо получалось нужно возвращаться где был счастлив, бегать от Десны к Десне разрывая контракт только терять время которое заканчивается
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.12.2021 в 14:49
и сейчас по стопам Юрчи хочет пойти Кочергин..
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
26.12.2021 в 14:03
Які вичерпні відповіді
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.12.2021 в 13:25
вот так будет без толку бегать из команды в команду
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...