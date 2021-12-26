Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевчук: Когда жил с Селезневым, то я заснул, а он шумит, разговаривает
Были некоторые проблемы
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о том, как он жил с соседями по комнате во время выступлений за "горняков":
– Я когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, уважительно относился. Без звука, тихонько. Когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает.
- Караваева вызывает...
– Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет себе спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский про него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер, – сказал Шевчук.
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри показал свое имение за 750 тысяч долларов. Фото
- Ярмоленко, Беленюк или Усик? Выбираем лучшего спортсмена 2021 года!
- Будет ли пятая победа канониров подряд? Норвич – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2021
- Новый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО