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Шевчук: Когда жил с Селезневым, то я заснул, а он шумит, разговаривает

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Были некоторые проблемы

Шевчук: Когда жил с Селезневым, то я заснул, а он шумит, разговаривает

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о том, как он жил с соседями по комнате во время выступлений за "горняков":

– Я когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, уважительно относился. Без звука, тихонько. Когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает.

- Караваева вызывает...

– Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет себе спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский про него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер, – сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) Верес (Ровно) ФК Минай
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Источник:
Пряма Червона

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Комментарии (1)
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АрхіФутбол (Рибінград)
26.12.2021 в 13:53
Тікав би Женя, як колись Ьангура
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