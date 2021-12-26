Шевчук: Когда жил с Селезневым, то я заснул, а он шумит, разговаривает

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о том, как он жил с соседями по комнате во время выступлений за "горняков":

– Я когда ложился спать, то сосед по комнате, Алексей Гай, уважительно относился. Без звука, тихонько. Когда жил с Селезневым, то заснул, а он шумит, разговаривает.

- Караваева вызывает...

– Сейчас Женя в боксе прогрессирует, ищет себе спарринг-партнера. С позиции силы хочет. Езерский про него спрашивал, вот это хороший был бы спарринг-партнер, – сказал Шевчук.